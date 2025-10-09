馬太鞍堰塞湖林保署初判不宜貿然施工 成大、台大今評估減災工程可行性

今天空勤總隊派遣直升機，搭載成功大學、台灣大學團隊至堰塞湖重新設置儀器，評估減災可行性。（空勤總隊提供）

林保署花蓮分署上月底起陸續派出兩支地面特遣隊，從萬榮、光復林道徒步前往堰塞湖現勘，今天也請成功大學防災中心前往評估堰塞湖減災工程可行性，上午搭乘空勤直升機前往，林保署表示，初步評估不宜貿然施工，希望透過學者研究獲得更嚴謹的評估。

內政部空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊，今搭載台大研究團隊4人、及成大防災中心測量團隊4人，攜帶減災無人艇與水位監測設備，與消防署特搜隊2人，今天上午搭黑鷹直升機上山飛往馬太鞍堰塞湖，進行堰塞湖壩體減災工程可行性評估。

請繼續往下閱讀...

空勤總隊表示，為了任務平安順利，前一天晚上還與林保署與消防署、台大與成大兩研究團隊，特地進行視訊會議與任務提示，詳細討論任務內容，確認流程與可行性後，再於今天早上派遣花蓮駐地黑鷹直升機，編號NA-713執行任務。

空勤總隊指出，上午NA-713於6點59分花蓮機場起飛，20分鐘後飛抵林保署大農大富平地森林園區，先搭載首批成功大學4人小組擊裝備，抵堰塞湖實施人員裝備卸載與勘查作業，並以直升機吊掛放方式確認可執行後續相關測量作業後，由成大小組與特搜人員先行獨立實施地面作業。

上午8點18分，NA-713返回大農大富搭載第二批的台大研究團隊4人，並對堰塞湖實施全面空勘作業，空勘結束後將台大研究團隊送回平地後，NA-713再返堰塞湖，繼續協助成大小組與特搜人員佈放器材與測量作業，由於作業面積廣大，成大小組表示需要更多作業時間來完成，因此NA-713中途還先行返回花蓮機場加油，並於上午11點半飛回堰塞湖，與成大小組與特搜隊持續探勘作業於中午完成。

林保署花蓮分署表示，依據光復林道9人、萬榮林道6人，兩地面隊伍勇士帶回資料，成功觀測堰塞湖壩體與溢流口位置。堰塞湖溢流後短短兩週內河道已被沖刷加深逾百公尺，沿途可見溪水侵蝕力強大、峭壁陡峭，顯示短期河相與地形變化劇烈；溢流口位置相較先前空拍資料明顯後退，證實該地區仍持續快速演變。

林保署指出，感謝南、北兩特遣隊隊員帶回的珍貴資料，由於馬太鞍溪集水區多處可見新裂隙，加上現場地形困難，不管世開挖施工便道、或實施鑽炸作業，目前皆不具安全性，貿然施工恐引發更大規模崩塌。

林保署表示，後續參考成大、台大團隊資料進行減災工程分析，並將持續監測堰塞湖的變化與潛在風險，希望更精確掌握馬太鞍溪堰塞湖周邊山區地質及現地環境變化，以擬訂出解決堰塞湖危機的解方。

空勤直升機今天搭載成大、台大研究團隊前往堰塞湖，進行減災工程可行性評估分析。（空勤總隊提供）

今天空勤總隊派遣直升機，搭載成功大學、台灣大學團隊至堰塞湖重新設置儀器。（空勤總隊提供）

成功大學、台灣大學研究團隊今至堰塞湖重新設置儀器。（空勤總隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法