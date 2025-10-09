苗縣「挺女孩 解鎖未來」STEAM影片首映會 鼓勵女孩勇敢投入

苗栗縣挺女孩，解鎖未來STEAM影片首映會 ，鼓勵女孩勇敢投入。（苗栗縣政府提供）

10月11日為台灣女孩日，苗栗縣政府今（9）日舉辦「挺女孩 解鎖未來」STEAM影片首映會，並邀請STEAM女孩帶著作品與大家分享，副縣長邱俐俐鼓勵女孩投入STEAM領域，勇敢追夢、探索未來。

聯合國為讓女孩獲得應有的人權與照顧，在2011年訂定每年10月11日為國際女孩日， 2013年台灣響應聯合國，將這一天訂為「台灣女孩日」，並推動「提升女孩權益行動方案」。

苗縣府指出，STEAM教育有別於過往傳統填鴨式教育，以整合科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、數學（Mathematics）為核心，以跨領域實作學習，培養學生「主動探究學習」和「跨領域整合能力」，同時加入藝術（Art）的美學人文精神，強調跨領域、動手做、生活應用的五感學習教育。

今天首映STEAM影片播放科學女孩頭份國中林羽晴、呂詠芯、聯大電子工程學系教授曾靜芳、科技女孩大倫國中唐亦萱、黃思語、工程女孩公館國小楊雨潔、聯大溫妍喜等人投入STEAM領域的心路歷程。

副縣長邱俐俐表示，STEAM不只是科技與理性的語言，更是一種想像力與創造力的開啓，讓每一個女孩都能以自己的方式，探索世界、照亮未來；並鼓勵女孩勇敢投入STEAM教育，促使苗栗縣內更多女孩們近年來在科學、科技、工程、數學領域等各方面皆展現不凡的成績。

社會處指出，欲觀賞「挺女孩解鎖未來」完整版宣導影片，可上（https://www.facebook.com/miaolisw）

苗栗縣挺女孩，解鎖未來STEAM影片首映會， 敘述科學女孩，投入STEAM領域的心路歷程。（苗栗縣政府提供）

