國科會2025科普列車準備啟動 走入南迴偏鄉導入母語

國科會主委吳誠文。（記者楊媛婷攝）

國科會主辦的「台灣科普環島列車」將於10月20日到25日展開環島6天之旅，今年列車將超過300項科普活動，並且首度深入南迴，並且設置共好接力車廂，不僅走入偏鄉，也會透過母語、族語、手語等共同創意演繹科學。

國科會自2016年起和台鐵共同推動台灣科普列車，將科學從教室帶進火車站，今年邁入第10年，共有超過10萬名學生與民眾參與，國科會主委吳誠文表示，當時科普列車能順利啟程，有賴時任台鐵局長周永暉的支持，還有很多學者的投入，而這些學者願意投入，就是因為深知若要發展科學，需要有更多年輕人、小朋友加入，不然一定會產生斷層。



吳誠文表示，今年的科普列車有三亮點，包含將深入南迴，讓科普教育走入偏鄉，新增南迴枋寮、大武站，預計會有2萬名學童參加，半數來自偏鄉，再來則是設置共好接力車廂，由聽障、偏鄉、原民學校學生擔任關主，用手語、族語、創意演繹科學，以及各縣市科普團隊會結合在地特色與母語，打造貼近生活的科學體驗。

台鐵總經理馮輝昇打趣表示，有辦法行駛科普列車的只有台鐵，高鐵、捷運都做不到，因為只有台鐵有環島鐵路；擔任首屆科普列車活動召集人、台師大名譽教授邱美虹表示，期待未來科普列車可以持續開下去，紮根科普教育，並且開到產生諾貝爾獎得主，並且可立法，讓科普成為政策，讓各階層的人都有基礎的科學認識和素養。

