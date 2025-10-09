為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國科會2025科普列車準備啟動 走入南迴偏鄉導入母語

    2025/10/09 15:09 記者楊媛婷／台北報導
    國科會主委吳誠文。（記者楊媛婷攝）

    國科會主委吳誠文。（記者楊媛婷攝）

    國科會主辦的「台灣科普環島列車」將於10月20日到25日展開環島6天之旅，今年列車將超過300項科普活動，並且首度深入南迴，並且設置共好接力車廂，不僅走入偏鄉，也會透過母語、族語、手語等共同創意演繹科學。

    國科會自2016年起和台鐵共同推動台灣科普列車，將科學從教室帶進火車站，今年邁入第10年，共有超過10萬名學生與民眾參與，國科會主委吳誠文表示，當時科普列車能順利啟程，有賴時任台鐵局長周永暉的支持，還有很多學者的投入，而這些學者願意投入，就是因為深知若要發展科學，需要有更多年輕人、小朋友加入，不然一定會產生斷層。

    吳誠文表示，今年的科普列車有三亮點，包含將深入南迴，讓科普教育走入偏鄉，新增南迴枋寮、大武站，預計會有2萬名學童參加，半數來自偏鄉，再來則是設置共好接力車廂，由聽障、偏鄉、原民學校學生擔任關主，用手語、族語、創意演繹科學，以及各縣市科普團隊會結合在地特色與母語，打造貼近生活的科學體驗。

    台鐵總經理馮輝昇打趣表示，有辦法行駛科普列車的只有台鐵，高鐵、捷運都做不到，因為只有台鐵有環島鐵路；擔任首屆科普列車活動召集人、台師大名譽教授邱美虹表示，期待未來科普列車可以持續開下去，紮根科普教育，並且開到產生諾貝爾獎得主，並且可立法，讓科普成為政策，讓各階層的人都有基礎的科學認識和素養。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播