為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    黑心豬腸流向北市！衛生局擴大稽查13夜市全數「未檢出」

    2025/10/09 14:53 記者孫唯容／台北報導
    衛生局昨日晚間進行擴大專案稽查及抽樣檢驗過氧化氫，共計稽查169家次、抽驗84件豬腸產品，全數「未檢出」過氧化氫。

    衛生局昨日晚間進行擴大專案稽查及抽樣檢驗過氧化氫，共計稽查169家次、抽驗84件豬腸產品，全數「未檢出」過氧化氫。

    屏東百威公司涉嫌以工業用雙氧水浸泡豬大腸後販售，部分黑心豬腸流向台北，台北市衛生局針對攤商、餐廳及販售場所等市售生豬腸產品，昨（8）日晚間進行擴大專案稽查及抽樣檢驗過氧化氫，共計稽查169家次、抽驗84件豬腸產品，全數「未檢出」過氧化氫。稽查地點涵蓋寧夏、雙城、饒河、內湖737、艋舺、華西街、梧州、西昌街、廣州街、臨江、師大、士林、承德等13處夜市。

    屏東地方檢察署聯合衛福部食藥署及屏東縣衛生局等機關，查獲百威食品違法使用工業級雙氧水從事大腸漂白加工行為，台北市衛生局已對百威食品處停業處分、林記麻辣豆腐店處限期改正，另利太肉店移請登記所在地新北市政府進一步查辦。衛生局也對轄內販賣生豬腸產品的攤商、餐廳及販售場所進行稽查。

    台北市衛生局自114年10月7日至114年10月9日10時止，已累積稽查233家次、抽驗98件豬腸產品，皆「未檢出」過氧化氫，台北市衛生局將持續查驗，如有查獲違法使用添加物，將視違規情節及依食品安全衛生管理法18條及47條處3萬至300萬元罰鍰或同法第15條及44條處6萬至2億元。

    台北市衛生局呼籲，食品業者選購使用原料應向合法業者購買，並注意產品是否有顏色特別白或異味，並應保存購買來源等文件以利溯源追蹤。合法的過氧化氫可作為食品用殺菌劑，可使用於魚肉煉製品、除麵粉及其製品以外之其他食品，惟食品中不得殘留。

    民眾可藉由開水烹煮並將鍋蓋打開揮發水蒸氣後，再以多量水浸泡及多次換水即可去除過氧化氫的殘留。低濃度的過氧化氫可由人體腸道的觸酶將之分解，如有明顯嘔吐、腹痛的症狀，應立即就醫。

    衛生局擴大專案稽查及抽樣檢驗過氧化氫，稽查地點涵蓋寧夏、雙城、饒河、內湖737、艋舺、華西街、梧州、西昌街、廣州街、臨江、師大、士林、承德等13處夜市。（北市衛生局提供）

    衛生局擴大專案稽查及抽樣檢驗過氧化氫，稽查地點涵蓋寧夏、雙城、饒河、內湖737、艋舺、華西街、梧州、西昌街、廣州街、臨江、師大、士林、承德等13處夜市。（北市衛生局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播