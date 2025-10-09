黑心豬腸流向北市！衛生局擴大稽查13夜市全數「未檢出」

衛生局昨日晚間進行擴大專案稽查及抽樣檢驗過氧化氫，共計稽查169家次、抽驗84件豬腸產品，全數「未檢出」過氧化氫。

屏東百威公司涉嫌以工業用雙氧水浸泡豬大腸後販售，部分黑心豬腸流向台北，台北市衛生局針對攤商、餐廳及販售場所等市售生豬腸產品，昨（8）日晚間進行擴大專案稽查及抽樣檢驗過氧化氫，共計稽查169家次、抽驗84件豬腸產品，全數「未檢出」過氧化氫。稽查地點涵蓋寧夏、雙城、饒河、內湖737、艋舺、華西街、梧州、西昌街、廣州街、臨江、師大、士林、承德等13處夜市。

屏東地方檢察署聯合衛福部食藥署及屏東縣衛生局等機關，查獲百威食品違法使用工業級雙氧水從事大腸漂白加工行為，台北市衛生局已對百威食品處停業處分、林記麻辣豆腐店處限期改正，另利太肉店移請登記所在地新北市政府進一步查辦。衛生局也對轄內販賣生豬腸產品的攤商、餐廳及販售場所進行稽查。

台北市衛生局自114年10月7日至114年10月9日10時止，已累積稽查233家次、抽驗98件豬腸產品，皆「未檢出」過氧化氫，台北市衛生局將持續查驗，如有查獲違法使用添加物，將視違規情節及依食品安全衛生管理法18條及47條處3萬至300萬元罰鍰或同法第15條及44條處6萬至2億元。

台北市衛生局呼籲，食品業者選購使用原料應向合法業者購買，並注意產品是否有顏色特別白或異味，並應保存購買來源等文件以利溯源追蹤。合法的過氧化氫可作為食品用殺菌劑，可使用於魚肉煉製品、除麵粉及其製品以外之其他食品，惟食品中不得殘留。

民眾可藉由開水烹煮並將鍋蓋打開揮發水蒸氣後，再以多量水浸泡及多次換水即可去除過氧化氫的殘留。低濃度的過氧化氫可由人體腸道的觸酶將之分解，如有明顯嘔吐、腹痛的症狀，應立即就醫。

衛生局擴大專案稽查及抽樣檢驗過氧化氫，稽查地點涵蓋寧夏、雙城、饒河、內湖737、艋舺、華西街、梧州、西昌街、廣州街、臨江、師大、士林、承德等13處夜市。（北市衛生局提供）

