走「不是人走的路」！特遣隊勘查馬太鞍溪堰塞湖 涉險垂降才抵達

馬太鞍溪主流出水滂沱，急流深不見底，隊員沿溪邊緣、手持十字鎬沿途挖腳點，一步一步前往堰塞湖。（林保署萬榮特遣隊提供）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流造成下游19死5失蹤，由於堰塞湖位於沒有道路、獵徑可至的深山，林保署花蓮分署派員兵分二路，繼南岸光復林道隊花8天走完，北岸隊伍克服危險溪谷地形，以高難度垂降至堰塞湖邊，因溢流口土質鬆軟，令隊員們「無法想像現場施工會發生什麼」！領隊張光承坦言，人必須敬畏大自然的力量。

南隊光復林道特遣隊9月30日出發，因路途遙遠，前天7日下山，隊員田宇倫形容「現場如世界末日，粉塵蔽日連呼吸都困難」！負責統籌南北兩隊、並實際帶隊萬榮林道特遣隊的中華民國山難救助協會東搜教練張光承受訪指出，相較於光復林道特遣隊，萬榮林道優點路徑較短，只花5天半就下山，然地形落差更為劇烈，路徑「不是人走的」，因為崩塌地只有山羊能自在活動，現場水鹿數量不少，有獸徑可以跟！

全隊6名勇士本月2日出發，張光承教官與林保署花蓮分署萬榮工作站資深技術士張森（Lasi Muri）領軍，偕同卓溪布農族高山協作員高健翔（Kimat Tamapima）、森林環境生態調查員楊翊、登山嚮導梁聖岳、「山獸」張景淮等上山，由於是過去沒人走過的中級山探勘路線，加上斷稜危崖處處，路徑風險極高，人人身上除了基礎衣物糧食、還裝備20公尺繩索、勾環、草刀、十字鎬等技術裝備。

他們2日重裝自萬榮林道10.7K開始徒步，第2天從林道29.5K上切望溪稜線、夜晚則睡在昔日林田山林場的廢棄軌道上；在第3天起進入最危險的崩塌區。張光承說，因前方路徑不明，他1人先下切到海拔1400公尺瀑布崖口眺望，然沿途地形破碎，走稜線到底就是斷稜，經空拍及相關圖資研判後，決定改走溪溝垂降路線；第4天起2人留守，張光承與梁聖岳、張景淮、楊翊共4人，以溪降在上午9點下到堰塞湖邊。

一行人觀測堰塞湖壩體與溢流口位置，更發現堰塞湖溢流後短短2週內河道已沖刷加深破百公尺，沿途可見溪水侵蝕力強大、峭壁陡峭，顯示短期河相與地形變化劇烈。他說，兩岸的植物、山壁留下明顯水線，水線以下植物都因長時間泡水死亡，裹著白色粉塵，遠遠看像是白木林，「照片看上去夢幻，但實際上很震撼」。

堰塞湖水退去後的鬆軟溪床，有許多水鹿、山羊腳印，他們見到一頭水鹿被堰塞湖濕軟淤泥困住，隊員無法靠近，只能與牠對望，再往溢流口走去湖綠色的堰塞湖水貌似平靜，卻快速朝溢流口而去，現場景象是美麗與死亡相伴，張光承說，所有夥伴都屏息，敬畏於大自然的力量。

馬太鞍溪堰塞湖水退後，形成大峽谷景象。（張光承提供）

萬榮林道特遣隊的路線，走稜線往下就是斷稜，具備技術攀登經驗的教官帶隊走溪谷下堰塞湖。（林保署萬榮特遣隊提供）

堰塞湖持續有小崩塌，造成現場沙塵瀰漫遮蔽天空。（張光承提供）

堰塞湖出水口目前景觀。（林保署萬榮特遣隊提供）

馬太鞍溪主流溢流口之下水勢甚大，張景淮嚮導協助以十字鎬挖鑿左岸崩塌地臨時腳點，助隊員通過。（林保署萬榮特遣隊提供）

堰塞湖周邊的森林被白色粉塵覆蓋，照片貌似美麗，實際上是森林長達數月泡在水中，水退後露出時已經死亡。（林保署萬榮特遣隊提供）

堰塞湖萬榮特遣隊6成員，左起張景淮、楊翊、梁聖岳、張光承、張森、高健翔。（張光承提供）

萬榮林道勘查隊接近堰塞湖路線圖。（林保署提供）

堰塞湖最新空拍。（林保署提供）

