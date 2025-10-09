宜蘭市中藥行阿嬤陳黃蘭香滿百歲 市長陳美玲親訪送壽桃

宜蘭市中藥行阿嬤陳黃蘭香（右1），今年剛滿100歲，市長陳美玲（中）親自帶著壽桃登門拜訪，送上「壽山福海」祝福，讓阿嬤滿臉洋溢著幸福笑容。（宜蘭市公所提供）

宜蘭市公所為長者歡慶重陽節，陸續致贈敬老禮金，其中21人為百歲人瑞，人稱中藥行阿嬤的陳黃蘭香，今年剛滿100歲，市長陳美玲今天親自帶著壽桃登門拜訪，送上「壽山福海」祝福，讓阿嬤滿臉洋溢著幸福笑容。

陳黃蘭香20多歲時，自中國廣東搭船來台，輾轉到宜蘭後，嫁給同鄉的先生陳朱心，並一起經營中藥行，陸續生了5名子女，生活雖忙碌但快樂充實，平時更熱心公益、與人為善，迄今兒孫滿堂。

宜蘭市長陳美玲今天親自拜訪陳黃阿嬤，謝謝她對家庭的付出及鄰里的照顧，送上壽桃及營養品，祝福阿嬤「壽山福海」，健朗的阿嬤也用中氣十足的笑聲回應，臉上更帶著和煦笑容，就像輕柔微風，讓訪賓感到平靜歡喜。

陳美玲說，今年全市百歲以上人瑞有21人，其中16人是阿嬤，每一名長者不但是家中的寶，更是社會的寶，希望藉由重陽節敬老活動，祝福長輩福壽安康以表敬意，同時也提醒為人子女的市民，一定要多疼惜這群銀髮寶貝，繁忙之際，也不忘年邁親人，給予適切的關心與陪伴。

宜蘭市21名百歲長者中，最年長者為105歲的文化里李桂珍。另外，103歲有4人，分別為南津里馮海洲、新民里俞呂錦、負郭里黃劉秀英以及泰山里徐云芬；101歲則是中山里曹賴秀英、新民里黃金煥2人。100歲最多人，計14人。

