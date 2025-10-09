像異形？綠島潛水景點大香菇新風貌再掀討論

燈光加上深水的幽暗，大香菇看起來更加詭異。（陳宜禧提供）

真的不是「偷臭」美國總統川普，有千年歷史、全世界最大的團塊微孔珊瑚礁綠島「大香菇」因颱風倒下，有民眾發現外形竟像美國總統川普仰天狀，近期綠島潛水教練「阿禧哥」陳宜禧更意外發現，從其他角度看來反而更像是「異形」，特別是在其後方打上燈光更是詭異。

綠島知名的潛水景點「大香菇」2016年因莫蘭蒂颱風造成傾倒損毀，2023年還被發現其覆蓋珊瑚只剩35%，所幸經過休養生息後，「大香菇」目前看似恢復生機，且增加許多不同面貌，其中最特殊的是某個角度貌似美國前總統川普（Donald Trump）。

潛水業者說，倒地的大香菇從某個角度來看，頂端部分分支突起有如川普誇張的髮型，加上下方珊瑚形狀也似人側臉，發現後這期間也吸引不少潛水客前來「觀賞美國總統」。

自然景觀雖觀察者不同、角度不同，樂趣也大不同，陳宜禧則是看出了「川普的另一面」，好奇在大香菇另一側打燈，水深11米的珊瑚孔洞突放光亮，赫然成了雙眼放光的「異形」，綠島大香菇成「外星大香菇」，滿滿的「詭異感」。

綠島大香菇。（陳宜禧提供）

