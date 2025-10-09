為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    像異形？綠島潛水景點大香菇新風貌再掀討論

    2025/10/09 15:25 記者劉人瑋／台東報導
    燈光加上深水的幽暗，大香菇看起來更加詭異。（陳宜禧提供）

    燈光加上深水的幽暗，大香菇看起來更加詭異。（陳宜禧提供）

    真的不是「偷臭」美國總統川普，有千年歷史、全世界最大的團塊微孔珊瑚礁綠島「大香菇」因颱風倒下，有民眾發現外形竟像美國總統川普仰天狀，近期綠島潛水教練「阿禧哥」陳宜禧更意外發現，從其他角度看來反而更像是「異形」，特別是在其後方打上燈光更是詭異。

    綠島知名的潛水景點「大香菇」2016年因莫蘭蒂颱風造成傾倒損毀，2023年還被發現其覆蓋珊瑚只剩35%，所幸經過休養生息後，「大香菇」目前看似恢復生機，且增加許多不同面貌，其中最特殊的是某個角度貌似美國前總統川普（Donald Trump）。

    潛水業者說，倒地的大香菇從某個角度來看，頂端部分分支突起有如川普誇張的髮型，加上下方珊瑚形狀也似人側臉，發現後這期間也吸引不少潛水客前來「觀賞美國總統」。

    自然景觀雖觀察者不同、角度不同，樂趣也大不同，陳宜禧則是看出了「川普的另一面」，好奇在大香菇另一側打燈，水深11米的珊瑚孔洞突放光亮，赫然成了雙眼放光的「異形」，綠島大香菇成「外星大香菇」，滿滿的「詭異感」。

    綠島大香菇。（陳宜禧提供）

    綠島大香菇。（陳宜禧提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播