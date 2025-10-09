與日本熊本甲佐町締盟 台南安南區道路將現「甲佐」之路

安南區與日本熊本縣甲佐町締盟，簽署友好交流協定。（南市府提供）

台南市安南區與日本熊本縣上益城郡甲佐町締盟，今天在海南里活動中心舉行友好交流協定簽署儀式。由安南區長魏文貴與甲佐町長甲斐高士代表簽署協定，象徵安南區邁向國際舞台的重要一步，也為雙方開啟全新的交流篇章。

締盟儀式由台南市長黃偉哲見證，甲佐町議長宮本修治等日方貴賓、南市議員蔡麗青等人出席。黃偉哲表示，安南區近年來發展快速，人口已突破21萬人，堪稱台南城市成長的縮影與代表。今日與甲佐町締盟，深信未來雙方將在文化、教育、體育等多面向展開友好交流。未來安南區的道路命名將以「甲佐」為名，以表達兩地的深厚情誼。

黃偉哲並代表全體186萬台南市民及21萬安南居民，誠摯感謝甲佐町帶來的跨國友誼，同時感謝台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處陳銘俊處長居中引薦，促成此次締盟美事。

市府表示，熊本縣於2016年曾遭地震重創，時任台南市長的賴清德總統發起捐款等關懷行動，展現深厚情誼，此後雙方互動日益頻繁。今年3月，台南市與熊本縣宇土市締結為國際友誼市。而年底將開通的「台南－熊本」新航線，將使兩地往來更為密切，進一步促進觀光、經貿與文化交流，深化城市間的友誼與合作。

