竹市升旗典禮封路亂公車班次 居民批住宅區辦活動擾民又無腦

新竹市府明天（10日）要在金城一路將軍村前辦國慶升旗典禮，卻從今天10點起封閉金城一路實施交通管制27小時，居民痛批升旗活動辦在住宅區，嚴重影響居民生活作息，連公車站點也大亂。（記者洪美秀攝）

新竹市府明天（10日）在金城一路將軍村開放園區辦雙十國慶升旗典禮，且從今天上午10點起實施交通管制，並封閉金城一路，當地居民除批交管嚴重擾民外，更批因交管導致公車班次大亂，今天是上班日，除影響學生上放學，更有身障者固定時間搭公車被迫更改地點，而公車班次異動訊息僅在新竹通APP公告，搞得居民生活大亂，痛批市府在住宅區辦大型升旗典禮，還封路超過27小時，是極度擾民的無腦活動。

市府交通處表示，市區公車配合國慶活動改道行駛，10月2日在新竹iBUS APP及新竹通APP公告，同時也在不停靠的公車站點張貼公告宣導。有關國慶活動相關交通管制措施，有透過市府官網、臉書粉專、LINE官方帳號、新竹通APP等多元管道宣導，未來會加強宣導，降低影響。

當地居民批，今天上午10點起金城一路實施交管封閉道路，但金城一路上有很多住家及大型社區，居民生活大受影響，尤其是需要搭公車採買的居民根本不知道公車站點已更改，還有身障者要搭的公車班次受影響，市府沒在公車站牌公告，僅在新竹通APP公車網告知，如果未下載，根本不知公車站點有異動，受影響的公車站點達4個，下午還有學生放學受影響，痛罵市府把升旗活動辦在住宅區不僅擾民，還搞得居民及學生生活作息大亂，除交管時間過長，噪音干擾更讓居民苦不堪言，質疑市府要慶祝國家生日，為何要到住宅區辦升旗典禮，市府的決策讓人難以茍同。

