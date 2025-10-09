拚學生客語認證！竹縣令中小學3天連假回報報名數引眾怒

新竹縣長楊文科為搶救中小學生客語認證達標率，一度痛斥「用3天去補之前10個月的，也不為過」，力挺明起連假3天，各校必須追蹤且晨昏回報學生報名認證情形。（記者黃美珠攝）

新竹縣114所中小學校長老師明起3天的連假差點泡湯！因為新竹縣因應中央政策，今年應輔導5699名中小學生通過客語認證，竟只成功643人，未達標數高達5323名。為把握今年最後一場認證報考截止日在下週一、13日，縣府原下令連假期間，各校須天天追蹤報名情形且晨昏回報，讓有些老師氣得抓狂放話要請身心假。

校「怨」曝光後，縣府教育局長楊郡慈緊急溝通補救，「髮夾彎」確認，改成今天下班前先回報各校報名預估值，週日收假中午再回報確認，下週一一早他們再就報名數偏低的學校進行聯繫。

不過縣長楊文科獲悉後罕見震怒，他說，這是今年1月就已在校長會議上周知中央明訂的客語傳承目標，現在「用3天去補之前10個月的，也不為過」！縣府鼓勵學生客語認證已推動多年，為此也編列很多補助和獎勵金，就是教育局沒積極才會沒達標，「理念不合那就不要做」！

縣府表示，新竹縣是客家大縣，教育部跟客委會便鎖定，要求全縣114所國中小分成55所核心和49所非核心學校。今年內，前者須有3966名學生取得客語認證，後者則要有2000名。只是迄今僅核心學校643人通過認證，非核心學校0人！被教育部盯上了，所以才積極要把握今年最後一場客語認證機會，鼓吹學生報名。

新竹縣教師會秘書長郭榮祥抨擊，前述推動客語認證措施已有影響學校行政與教學運作之嫌。縣府可廣為宣傳請家長鼓勵孩子報名，而非分派各校責任額。連假期間要校方去「追蹤」更是嚴重不妥，予人干擾家庭作息安排之感。

新竹縣114所中小學今年只有643名學生通過客語認證，距離達標數足足少了5323人，讓縣長楊文科震怒。（記者黃美珠攝）

