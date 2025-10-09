國慶連假台灣設計展在彰化 交通疏導出爐

埔鹽系統交流道北向入口封閉改道路線。（圖由警方提供）

今年台灣設計展在彰化縣又逢雙十國慶，為讓民眾在行車出遊及搭車返鄉都能有順暢的交通，彰化縣警局今天（9日）公布交通疏導措施，國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於10~11日每天清晨5點至中午12點封閉南下入口匝道，11~12日每天中午12點至晚間9點封閉北上入口匝道，呼籲用路人該時段內利用其他交流道上高速公路。

彰化縣警局指出，國道南下可由台76線埔心交流道→埔心聯絡道→右轉員鹿路→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→彰水路、東環路→左轉148線→國1員林交流道；欲轉國道北上，可由台76線員林交流道→中山路→中央路→新平路→國1彰化交流道，或由台76線埔鹽交流道→彰水路→國1彰化交流道，或左轉員大排道路→台61線福興交流道→台61線→國道3號。

國1彰化及員林交流道常壅塞，呼籲彰化地區民眾改行駛中山路往北由王田交流道上國1，或從線東路由和美交流道上國3，或行駛彰水路、彰鹿路、員大排道路改走台61線。員林、溪湖地區民眾改道行駛員鹿路、中山路、彰水路、斗苑路由北斗交流道上國1。

警方指出，台灣設計展將於10至26日舉行，11、12日在鹿港體育場連續2天舉辦大型演唱會，鹿港市區及彰鹿路上、下午時段預期會有大量人車進入，呼籲民眾利用設計展接駁專車前往，開車民眾也可將車輛停在鹿東停車場，再搭乘接駁車進入市區。

埔鹽系統交流道南向入口封閉改道路線。（圖由警方提供）

今年台灣設計展在彰化將從國慶日展開，預料將帶來大批人潮車潮。（記者湯世名攝）

