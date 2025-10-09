為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國慶連假台灣設計展在彰化 交通疏導出爐

    2025/10/09 14:23 記者湯世名／彰化報導
    埔鹽系統交流道北向入口封閉改道路線。（圖由警方提供）

    埔鹽系統交流道北向入口封閉改道路線。（圖由警方提供）

    今年台灣設計展在彰化縣又逢雙十國慶，為讓民眾在行車出遊及搭車返鄉都能有順暢的交通，彰化縣警局今天（9日）公布交通疏導措施，國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於10~11日每天清晨5點至中午12點封閉南下入口匝道，11~12日每天中午12點至晚間9點封閉北上入口匝道，呼籲用路人該時段內利用其他交流道上高速公路。

    彰化縣警局指出，國道南下可由台76線埔心交流道→埔心聯絡道→右轉員鹿路→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→彰水路、東環路→左轉148線→國1員林交流道；欲轉國道北上，可由台76線員林交流道→中山路→中央路→新平路→國1彰化交流道，或由台76線埔鹽交流道→彰水路→國1彰化交流道，或左轉員大排道路→台61線福興交流道→台61線→國道3號。

    國1彰化及員林交流道常壅塞，呼籲彰化地區民眾改行駛中山路往北由王田交流道上國1，或從線東路由和美交流道上國3，或行駛彰水路、彰鹿路、員大排道路改走台61線。員林、溪湖地區民眾改道行駛員鹿路、中山路、彰水路、斗苑路由北斗交流道上國1。

    警方指出，台灣設計展將於10至26日舉行，11、12日在鹿港體育場連續2天舉辦大型演唱會，鹿港市區及彰鹿路上、下午時段預期會有大量人車進入，呼籲民眾利用設計展接駁專車前往，開車民眾也可將車輛停在鹿東停車場，再搭乘接駁車進入市區。

    埔鹽系統交流道南向入口封閉改道路線。（圖由警方提供）

    埔鹽系統交流道南向入口封閉改道路線。（圖由警方提供）

    今年台灣設計展在彰化將從國慶日展開，預料將帶來大批人潮車潮。（記者湯世名攝）

    今年台灣設計展在彰化將從國慶日展開，預料將帶來大批人潮車潮。（記者湯世名攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播