交通部發馬太鞍潰流受損車輛慰問金 最快今天入帳

民眾至行政院災後慰助服務站洽詢災後各項監理權益照顧措施。（公路局提供）

因花蓮馬太鞍堰塞湖潰流釀光復鄉重災，交通部辦理汽車及大型重型機車每輛慰助5萬元、機車及微型電動二輪車每輛慰助1萬元。公路局今（9日）說明，若所附資料完整且正確者，慰助金最快在今天就可匯入申請時所提供的帳戶。

因樺加沙颱風帶來豪雨侵襲，造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致車輛受損不堪修護使用需辦理報廢，為慰助災區受災民眾報廢車輛所受之損失，交通部公路局啟動馬太鞍溪堰塞湖溢流致車輛受損報廢慰助方案。

請繼續往下閱讀...

公路局表示，車籍登記所在地於花蓮縣光復鄉大安村、大華村、大平村、大馬村、大同村、東富村、北富村等7村的自然人車主，只要持有車主身分證明文件及存摺影本，向中央一站式服務平台申請受損車輛報廢登記完成，即可申請慰助金。

花蓮監理站後續會將慰助金以電匯方式撥入以車主為戶名的金融機構帳戶，若車籍登記所在地為這7村以外的馬太鞍溪堰塞湖溢流受災車主，也可檢附上述資料，採個案認定處理。

經統計自10月7日開始受理起到10月8日止，花蓮監理站進駐中央一站式服務平台已受理的慰助案件為汽車241件，機車364件及微型電動二輪車25件，共630件。10月7日申請的民眾，若所附資料完整且正確者，慰助金最快在10月9日就可匯入申請時所提供的帳戶。

另外，公路局已在9月24日公布「0923樺加沙颱風受災民眾公路監理業務權益照顧措施」，受災民眾如持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具的證明，補發行照、駕照等免徵所需的規費；另罰單、定期檢驗、汽燃費及職業駕照審驗等都可展延至明年3月31日前申辦，以降低民眾財損壓力。

監理所人員協助民眾辦理受災車輛報廢。（公路局提供）

民眾至行政院災後慰助服務站監理櫃台補辦相關證件。（公路局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法