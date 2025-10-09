為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「新北海派」明起富基漁港登場 消費滿額送抵用劵

    2025/10/09 14:24 記者黃子暘／新北報導
    石門區富基漁港10月10日至12日推出「富基石十樂」活動，消費滿額即可獲得現金抵用劵及扭蛋機會。（新北市漁業處提供）

    新北市自即日起至11月30日，舉行「新北海派」系列活動，市府漁業及漁港事業管理處指出，石門區富基漁港10月10日至12日推出「富基石十樂」活動，消費滿額即可獲得現金抵用劵及扭蛋機會，有機會帶走魚市抵用券、萬里蟹及攤商好禮，現場規劃限量萬里蟹免費試吃及小遊戲，親子把握國慶連假到訪，還可順道走訪淡水、金山老街、富貴角等景點。

    漁業處說，富基魚市活海鮮現撈直送，保證鮮度，現場也提供消費者挑選與料理建議，魚市內的「第一家」、「味味」、「姊妹餐廳」也有代客料理服務；富基魚市為「新北海派」系列活動第一站，「富基石十樂」優惠活動規劃生鮮攤單筆消費滿3000元送200元抵用劵、乾貨及生魚片攤單筆消費滿1000元送100元抵用劵的優惠，滿額還可獲得扭蛋機會，有望抽中500元抵用券、萬里蟹（三點蟹）1斤及攤商特選好禮，數量有限，送完為止。

    此外，漁業處表示，現場還有海洋主題互動遊戲及限量萬里蟹料理試吃，將以避風塘及洋蔥蛋兩種風味料理方式呈現，料理發送時間為每日上午11點半及下午2點半。

    漁業處補充，雙十連假，親子可來一趟北海岸輕旅行，走訪淡水、金山老街、富貴角及地質公園等景點，再到富基漁港吃美食。

    石門區富基漁港10月10日至12日推出「富基石十樂」活動，消費滿額即可獲得現金抵用劵及扭蛋機會。（新北市漁業處提供）

