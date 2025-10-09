國慶活動明天登場 北市警方部署上百警力確保維安滴水不漏

雷虎小組「勇鷹」高教機隊從總統府上空衝場噴出紅、藍、白的煙霧，為國慶預演帶進最高潮。（資料照）

一年一度的國慶活動即將在明天登場，台北市警方為了因應此次勤務，最早的維安勤務即將於今天晚上展開，並一直持續到明天相關活動結束。台北市警方因應此次活動，總共派出了數百名警力，投入維安、蒐證、交通管制、監控制高點等勤務，要確保維安滴水不漏，杜絕一切危害狀況發生。

據悉，因應此次國慶活動，台北市警局在博愛特區周邊劃設分區，每個分區由不同的分局負責維安。今天晚上9時許，警方就會派員在總統府周邊開始架設阻材、進行交通管制；今天深夜至明天凌晨時刻，警方也會在會場周邊再次偵蒐，確保沒有任何可疑物品、違禁物品出現。

明天早上7時許，警方則會前往各個崗位、哨點，迎接早上9時即將開始的國慶活動，部署在總統府周邊與博愛特區的相關維安勤務，會一直持續到當天活動落幕。

據了解，由於有獨派團體認為「雙十不是台灣國慶」，揚言要於明天早上前往凱達格蘭大道的景福門上演行動劇抗議，同時還要發送台灣旗，警方已經掌握相關情資，屆時將部署重兵因應。

警方也再次呼籲，今天晚上10時許，博愛特區周邊就會開始實施交通管制，管制，民眾如行經管制區域，要遵守員警與義交的指揮疏導。

