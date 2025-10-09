高鐵「寧靜車廂」17天勸導逾1萬3千次 逾7成是講手機、看影片

高鐵自9月22日到10月8日推動車廂寧靜以來，迄今各車次共已進行超過1萬3千次勸導。（高鐵提供）

台灣高鐵公司今天（9日）公布統計，自9月22日到10月8日推動車廂寧靜以來列車勸導案例，迄今各車次共已進行超過1萬3千次勸導，平均每班次不到5件，逾七成是因在車廂內講手機、看影片放出聲音被勸導。

高鐵公司分析，其中，半數約49%是在車廂內講電話，其次為追劇、聽音樂未戴耳機，超過二成24%；其他多為大聲交談影響他人約三成（27%），幼童和孩童相關僅為極零星個案，顯見絕大多數車廂噪音來源可透過旅客自發性的公德心及自律，就可有效達成車廂寧靜，減少其他旅客的困擾。

高鐵公司：包容孩童成長

台灣高鐵公司重申，提升車廂寧靜度是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。

高鐵公司說明，針對近期親子同行旅客意見，台灣高鐵將持續傾聽與理解，以優化一線服務人員執行技巧，避免造成誤會，並加強提供旅客必要的關懷與協助。台灣高鐵認同孩童是社會共同的資產，需要大家的理解與包容，並呼籲旅客發揮同理心，讓高鐵車廂成為相互體諒與尊重的親子友善場域。

