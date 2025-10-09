新中橫公路「公路與山林的永續共生」 獲美國謬思設計大獎景觀設計金獎

「新中橫公路–公路與山林的永續共生」獲「2025 美國MUSE DESIGN AWARDS」景觀設計金獎。（公路局提供）

交通部公路局今天（9日）公布，今年度參加美國謬思設計大獎評比競賽，以「新中橫公路–公路與山林的永續共生」榮獲「2025景觀設計-交通廊道景觀類-金獎」。

美國謬思設計大獎（Muse Design Awards）是國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事，以發掘全球設計謬思為宗旨，是全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一。

公路局的參賽路段「新中橫公路台21線136k~144k及台18線101k~108k」位處南投縣，是通往玉山國家公園、阿里山國家森林遊樂區與日月潭國家風景區的主要道路，為台灣高山重要的觀光路線，沿線海拔自500公尺一路攀升至塔塔加2610公尺，地形起伏、氣候多變，孕育出豐富多元的生態樣貌。

公路局說明，歷經2009年莫拉克颱風重創及多次天然災害，養護單位從逆境中學習與大自然共存，養護思維逐漸轉變，秉持謙卑與永續精神朝向「路林共森」的理念，讓這條災害頻繁的公路蛻變為「森生不息」的生態之路，除善用現地資材，減少設施開發對環境的擾動，更與各機關橫向連繫合作，積極落實聯合國17項永續發展目標，成為守護土地、孕育永續未來的重要典範。

