    花蓮光復市區大部分復原 軍方即起進駐接管佛祖街

    2025/10/09 14:03 記者蘇福男／花蓮報導
    中央前進協調所指揮官季連成（左3）今天在記者會表示，軍方即起進駐接管光復鄉佛祖街，將展開大面積修復、清淤和道路打通復原等工作。 （記者蘇福男攝）

    花蓮馬太鞍堰塞湖溢流，半個光復鄉遭泥沙土石掩埋，位於堤防邊的佛祖街更是重災區，中央前進協調所指揮官季連成今天在記者會表示，軍方即起進駐接管佛祖街，將展開大面積修復、清淤和道路打通復原等工作。

    季連成表示，光復鄉的災後復原工作，是將市區和佛祖街分開來進行，目前市區民眾住家淤泥均已清除，回復生活水平，市區主要道路淤泥也完成清除，車輛交通已可順行，接下來是家戶之間和巷道淤泥做最後清除清理，以及側溝的清理及打通，目前完成進度95%以上，市區復原工作即將告一段落。

    季連成說，軍方即起進駐接管佛祖街，從入口到保安寺之間進行管制，大型機具今天就會開進佛祖街，展開大面積修復、清淤和道路打通復原等工作。

    季連成強調，各災區已在進行復原收尾工作，但鳳林鎮因鎮長希望先找到淤泥堆置場，再展開清淤工作，因此請花蓮縣府協調，一旦確認堆置場位置，就將調集兵力展開清淤。

