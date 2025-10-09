秋遊享好康！雙十連假10元遊奧萬大 九族剃光頭免費玩

奧萬大國家森林遊樂區，雙十節3天連假推出全民10元入園優惠。（林保署南投分署提供）

10月連假接二連三，林保署南投分署為慶祝雙十國慶，轄下仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區，雙十節3天連假只要10元就可入園，另在日月潭風景區的九族文化村，則推出萬聖節秋遊優惠，只要是剃光頭的民眾都可免費入園，活動直到11月16日。

林保署南投分署表示，近期山區揮別炎熱天氣，奧萬大氣溫漸涼，增添秋天氣息，園區將於10月10日至12日雙十連假期間，推出全民入園只要10元的活動，讓來到南投欣賞國慶焰火的民眾，也能順道走訪山區享受森林浴。

九族園區則說，10月不僅有多個連假，月底還有萬聖節，因此結合台灣在地鬼故事與日本妖怪文化，並攜手驚悚國片「泥娃娃」推出「妖祭」活動，遊客可在300公尺的「妖霧」步道，體驗「妖祭」鬼怪的群魔亂舞。

此外，遊客只要以光頭造型（不含禿頭、平頭、戴頭套，需年滿18歲）入場，就能免費遊園，另以異色染髮或打扮成鬼怪的遊客，購票則加贈「妖祭互動遊戲體驗券」，盼藉此吸引民眾秋天出遊，感受九族萬聖節的獨特氛圍。

九族文化村搭配萬聖節推出「妖祭」活動，園區設有「妖霧」步道，只要剃光頭就能免費入園。（九族文化村提供）

