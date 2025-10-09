北市文山「玩童嘉年華」19日開跑 少輔組設攤防詐、識詐

北市文山區「玩童嘉年華」19日開跑。（台北市警局少年隊提供）

台北市文山區第四屆「玩童嘉年華」，本月19日在忠順廟開跑，由於今年1月起至7月，詐騙案件發生數已達11萬件，位居所有刑事案件之首，台北市警察隊少年輔導委員會文山少輔組將設置「少年安心答人」遊戲攤位，冀透過趣味互動的方式，提升民眾防詐、識詐基本觀念，也邀請所有少年及家長到場參與。

少年隊表示，自2020年起，由文山區政府部門、學校、非營利組織及鄰里協會等，共同組成「文山兒少平台」，以「構築更完善的社會安全網」為宗旨，並以「拉拔一個孩子，需要整個村莊的力量」為共同理念，期望透過區內兒少據點、社福組織、在地職人店家與居民的參與，成為支持孩子在社區中成長的力量，也喚起社會大眾對兒少議題與權益的關注。

此次「玩童嘉年華」活動由少年輔導委員會文山少輔組、文山區兒少平台、國立政治大學USR計畫、台灣兒少玩心教育協會（微光盒子）攜手合作，結合宗教信仰中心的「忠順廟」，以夜市慶典形式，搭配在地文化特色的兒少嘉年華活動。

而活動集結文山區包括家扶中心文山親角工作站、拾穗社區關懷協會、台北市南區少年服務中心等13個社福單位共襄盛舉，活動舞台區有舞獅、魔術師等表演，活動區現場有多項童玩遊戲、闖關活動及豐富的禮物。

