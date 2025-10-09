為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    機捷通勤族注意！10/16起平日擴大晨間尖峰承載

    2025/10/09 13:57 記者鄭淑婷／桃園報導
    機捷運量大增，A7體育大學站早上尖峰期擠滿通勤族。（資料照，議員陳雅倫提供）

    

    機場捷運運量持續成長，為提升尖峰時段運能、縮短林口及龜山地區往台北方向班距，並紓解A3新北產業園區站與A2三重站人潮，桃捷公司自16日（週四）起優化列車運行時刻與營運模式，內容包括平日上午7點自A21環北站發車的308次直達車，改以普通車車型跳站運行，於A9林口站後各站皆停，原平日上午7點43分A8長庚醫院站出發的510次普通車，提前於7點39分發車。

    桃捷公司表示，依機捷運量監測統計，早上7點45分至8點15分間，A3新北產業園區站至A2三重站間承載率較高，顯示北上方向乘車需求明顯增加，此次調整將使A9林口站至A1台北車站間尖峰班距更為密集。

    桃捷公司表示，此次營運優化重點，原平日上午7點自A21環北站發車北上的直達車，改以普通車車型跳站運行，沿途停靠A18高鐵桃園站、A13機場第2航廈站、A12機場第1航廈站，並於7點40分增停A9林口站後調整為每站停靠，於8點11分抵達A1台北車站；其次，原平日上午7點43分自A8長庚醫院站發車的普通車，將提前於7點39分發車，於8點7分抵達A1台北車站。

    桃捷公司表示，自2023年起持續推動營運模式優化與增班策略，至今已增開16班列車，其中，平日尖峰時段北段路線增開7班通勤加班車，此次進一步優化調整尖峰時刻1班跳站運行列車，除可有效疏運通勤人潮、提升整體運能外，也讓旅客搭乘更為順暢，未來將持續觀察各站運量變化，適時滾動調整班次。

