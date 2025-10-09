為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    美人湯孕育美人腿 宜蘭礁溪溫泉茭白筍上市

    2025/10/09 13:49 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭礁溪茭白筍上市，代理縣長林茂盛（左1）和礁溪鄉農會理事長李淑芬（左3）化身總舖師將茭白筍入菜。（記者王峻祺攝）

    宜蘭礁溪茭白筍上市，代理縣長林茂盛（左1）和礁溪鄉農會理事長李淑芬（左3）化身總舖師將茭白筍入菜。（記者王峻祺攝）

    宜蘭礁溪溫泉產業豐富，溫泉水更是台灣少見的平地碳酸氫鈉泉，被譽為「美人湯」，農民引水源降溫後種植茭白筍，造就質地細嫩、鮮甜的口感，深獲市場歡迎，目前正值產季，宜蘭縣政府與礁溪鄉農會舉辦上市發表會，邀請民眾一起來品嘗。

    茭白筍喜歡生長在溫暖、濕潤且陽光充足的地方，土壤需水源豐富、排水良好，水源也必須流動、乾淨，礁溪筍農運用當地得天獨厚的溫泉環境，投入茭白筍種植，今年栽種面積約15公頃，每公頃產量上看1萬多公斤。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛今天出席上市發表會，不僅和93歲游姓筍農下田割筍，還化身總鋪師將茭白筍入菜，力推熱量低、纖維高的礁溪秋季生鮮特產。林茂盛說，茭白筍富含鉀、維生素C與B群，有助腸道健康及血壓調節，是兼顧美味與健康的蔬食佳品。

    宜蘭礁溪鄉農會理事長李淑芬說，礁溪茭白筍屬「赤殼種」，產量稀少且品質極佳，物以稀為貴，每天採收百公斤還未送抵蔬果市場，就被搶購一空，今年產期為10月上旬到11月中旬，正值遊客泡湯與品筍最佳時節，歡迎大家到產地直購，也可洽詢礁溪鄉農會。

    宜蘭縣府農業處表示，「赤殼種」茭白筍生長期需半年以上，一年僅能採收一次，筍身飽滿、肉質甜脆，更顯珍貴，價格亦高於一般茭白筍，目前每台斤市價約150元。

    宜蘭礁溪溫泉茭白筍上市，產期可到11月上旬。（記者王峻祺攝）

    宜蘭礁溪溫泉茭白筍上市，產期可到11月上旬。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛品嘗茭白筍，大讚口感清甜。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛品嘗茭白筍，大讚口感清甜。（記者王峻祺攝）

