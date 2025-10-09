為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    氣候變遷對策委員會10/30召開 委員趙家緯：盼減碳不受關稅影響

    2025/10/09 14:13 記者黃宜靜／台北報導
    國家氣候變遷對策委員會委員、台灣氣候行動網絡總監趙家緯表示，委員會暫定10月30日召開。（地球公民提供）

    總統賴清德就任後，成立國家氣候變遷對策委員會，至今已進行4場會議，原定7月底舉行第5次會議也因728豪雨事件停開；國家氣候變遷對策委員會委員、台灣氣候行動網絡總監趙家緯表示，委員會暫定10月30日召開，目前仍未確定討論項目，不過他希望此次能強調全球減碳趨勢，不受美國關稅影響。

    台灣氣候行動網絡總監趙家緯表示，下次氣候變遷對策委員會預計於10月30日舉辦，開會時間是COP30（第30屆聯合國氣候大會）前，也是NDC3.0草案提出後，有機會在台灣最高層級的氣候管理組織進行討論，因此不希望此次委員會只是將7月要討論的議題進行討論。

    趙家緯進一步指出，此次為「國家自定貢獻（NDC）」正式提出前最後1次討論，但NDC正式文字內容仍未在委員會討論，若未能充分討論，「其實在決策邏輯上面是會蠻可惜的！」

    趙家緯表示，今年COP30將於11月底在巴西舉辦，我國過去半年多關注於美國關稅政策，討論碳費優惠等，但其實從COP30的議程中可看到各國仍積極推動減碳議題，討論如何結合全球減碳與貿易協定，因此他認為該趨勢須在委員會中強調。

