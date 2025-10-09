借鏡日本！ 北市高齡汽車駕訓10/17起開課 最高補助3000元

台北市政府、中華民國汽車駕駛教育學會、市區監理所、駕訓班業者借鏡日本經驗，推出高齡汽車駕駛安駕課程。（交通局提供）

高齡駕駛交通事故頻傳，台北市繼高齡機車駕訓班後，市政府、中華民國汽車駕駛教育學會、市區監理所、駕訓班業者再借鏡日本經驗，推出高齡汽車駕駛安駕課程，10月17日起開課，鼓勵65歲以上報名參加，3至4小時的內容涵蓋交通法規與安全觀念講解、車輛維護實作、道路安駕訓練等，長者完成訓練可獲補助3千元訓練費。

交通局交通安全科長鄭麗淑表示，這套課程取材自日本高齡駕駛安全教育，並經調整適合台灣長者，除於訓練場內檢測反應力、緊急煞車、更新交通法規和強化用路觀念，也加入實際道路駕駛技巧訓練，例如S型曲線進退、上下坡起步、確認行穿線視野安全、直線目標物煞車、段差台階反應等，協助重新檢視駕駛能力。採小班教學，滿2人就開課，即起至12月10日起受理報名，可洽執行單位北投區大台北駕訓班（02-28585700）。

駕訓班業者指出，這次課程亮點之一為段差台階反應，台階約1公尺寬、10公分高。隨著年紀增長，長者的反應、活動能力都在下降，在段差練習中，學員必須停在台階上、不能直接開過去，藉此訓練油門踩踏力度、快速轉換煞車，一利提升駕駛人在路上的反應時間和操作精準度，減少暴衝風險。

