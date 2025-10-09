中市二崁路行道樹移影響行車 將移除44株黑板樹

市議員施志昌舉行二崁路黑板樹移除說明會。（記者張軒哲攝）

台中市外埔區二崁路是連接水美工業區的主要道路，因鄉間路幅狹窄與黑板樹浮根導致路面高低不平，增添機車騎士與居民行車的危險性。台中市府將進行「外埔區三崁里二崁路黑板樹移除改善工程」，兩期經費共70萬，預計移除44株黑板樹，讓地方多年期盼的安全改善計畫順利啟動。

外埔區水美工業區內大型貨車進出頻繁，三崁里與水美里居民在鄉道穿行，常與大車爭道，險象環生。市議員施志昌表示，二崁路為大型聯結車出入頻繁的要道，卻因路肩受樹根影響產生破損與高低落差，讓機車騎士與居民行車相當危險。

三崁里長林月草表示，里民多年來多次陳情，尤其早晚尖峰時段大型卡車來往頻繁，騎士幾乎無處可避，垃圾車停靠時，民眾等垃圾車也常與車流擦肩而過，險象環生。再加上黑板樹浮根讓騎士感覺「騎在波浪上」，破碎瀝青常造成機車打滑，影響居民交通安全。

海線工程隊隊長張淳婷說明，本次施工共分為兩期進行，第一期預計於今年10月14日至10月16日間，於夜間離峰時段施工，施工期間將採部分封路並進行交通維護，引導里民安全進出。第一期將先行移除26株黑板樹，經費約50萬元；第二期則移除18株，預計於明年農曆年後進場，經費約20萬元。改善項目除了移除浮根黑板樹，還包括修復破損路面及恢復道路平整度。工程完成後，將使二崁路成為更安全的通行路段。

中市二崁路44株黑板樹影響行車，將進行移除。（記者張軒哲攝）

