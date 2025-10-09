為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雲林補教助學提供弱勢學生免費補習 今年擴大警專、護理師考生

    2025/10/09 13:45 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣愛心助學育苗專案啟動，今年預計提供420名學生免費補習。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣補教暨品保協會「愛心助學育苗」專案啟動，除提供高中職以下學生免費補習，今年擴大到大專校院、準備警專、護理師證照考試孩子，預計扶助420人約1700萬元。

    雲林補教協會發起的愛心助學育苗專案今年邁入第3年，扶助學生第1年200多人，第2年370人，今夫目標為420人，雲林縣補教暨品保協會理事長謝瑞娥指出，這個專案不只幫助學童，在課業上進步，也減輕家長的經濟壓力，收到很多家長回饋，孩子成績變好、喜歡上學、親子關係改善等。

    謝瑞娥說，感謝補教業者參與計畫，考量有學生要當警專，還有配合縣府護理人力育才計畫，今年助學專案增加準備考警專、考護理師證照的孩子，幫助他們金榜題名。

    雲林縣長張麗善表示，雲林縣雖資源不如六都，但教育是翻轉孩子人生的關鍵，縣府推動各項教育政策及建置優質軟硬體設施，讓雲林孩子贏在起跑點。

    縣府教育處長邱孝文指出，雲林部分鄉村位置偏遠資源相對少，透過補教業者補助讓學生能有額外學習資源，對弱勢學生及家庭有很大助益，讓學生感受到社會的善心關懷，將來有所成就也願意去幫助別人，把愛的種子散播出去，讓社會充滿關懷與愛。

    教育處說，育苗專案計畫即日起受理申請，設籍雲林縣出具低收入、經濟弱勢等相關證明，可上雲林縣補教暨品保協會網站「育苗專案專區」下載申請表，填妥寄回雲林縣補習教育暨品保協會，地址雲林縣褒忠鄉三民路147巷6-2號，或洽詢05-6976789蒲老師。

