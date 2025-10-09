為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化高鐵站出現「噴漆怪客」 車主憂遭殃寧願停收費停車場

    2025/10/09 13:42 記者顏宏駿／彰化報導
    圖左是高鐵站週邊一塊空地，昔日被停滿車，今天已沒有車子了。（記者顏宏駿攝）

    圖左是高鐵站週邊一塊空地，昔日被停滿車，今天已沒有車子了。（記者顏宏駿攝）

    彰化高鐵站週邊有許多「隱藏版的停車福利」，但近日噴漆怪客出現，再加上「台灣設計展」登場，這項福利大縮水。民眾怕停在路邊被噴漆外，公部門因應11日「台灣設計展」登場，在多處空地架設圍籬，迫使車主前往收費停車場停車。

    彰化高鐵站週邊原本有3處免費停車場，每日可以供400個免費停車位，但因停車亂象頻生，縣府決定收回，今年7月開始委由地方公所做收費停車，公私立停車場收費從每日50至100元不等。

    但仍有一些車主捨不得被收費，開始找「狗洞」鑽，站體週邊私人土地變成「免費停車場」，路邊白線區也有可合法停車，但7日下午當地出現「噴漆怪客」，「中招」的6輛都是路邊停車客，這嚇得車主急忙往收費停車場停車。

    此外，今天有民眾在網路PO出站體北邊一處「綠樹步道」長期被停車，今天已看不到車輛，有網友揣測，車主都被噴漆怪客嚇跑，但實際上是地主在入口處放上白鐵柵欄，禁止所有車輛進入。

    「台灣設計展」將登場，為整頓彰化高鐵站週邊停車亂象，空地都被架上白鐵柵欄。（記者顏宏駿攝）

    「台灣設計展」將登場，為整頓彰化高鐵站週邊停車亂象，空地都被架上白鐵柵欄。（記者顏宏駿攝）

