獨家》光復洪災姑丈公捨命救6歲女童 賴總統親送最後一程

賴清德總統今天低調前往第二殯儀館送捨身救女童的王姓姑丈公最後一程。（記者陳昀攝）

花蓮馬太鞍堰塞湖9月23日潰流，6歲女童小沂在王姓姑丈公、林姓姑婆捨命保護托上屋頂橫梁下，隔天奇蹟獲救。據掌握，賴清德總統今天低調前往北市第二殯儀館送王姓姑丈公最後一程，據了解，王男生前即是賴總統的支持者，原先家屬僅期待總統派代表出席，未料賴親自現身，讓親屬備感窩心。

花蓮馬太鞍堰塞湖9月23日潰流，洪水突襲光復鄉佛祖街，6歲女童小沂命懸一線，王姓姑丈公與林姓姑婆不顧自身安危，合力將她託舉到屋頂橫梁，小沂隔日奇蹟獲救，遺憾的是，王姓姑丈公、林姓姑婆卻未能平安獲救。

請繼續往下閱讀...

今天的告別式場面哀戚，賴清德總統低調現身，向這位用生命守護家人的英雄致上最後的敬意，並慰問親屬。據了解，王姓姑丈公生前即是賴總統的支持者，因此家屬希望賴總統能派代表出席，完成爸爸的願望，沒想到賴總統得知後決定親自前往致意，讓家屬深感窩心，為這個悲痛時刻注入一份溫暖。

賴清德總統今天低調前往第二殯儀館送捨身救女童的王姓姑丈公最後一程。（記者陳昀攝）

賴清德總統今天低調前往第二殯儀館，送捨身救女童的王姓姑丈公最後一程。（記者陳昀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法