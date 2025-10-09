為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    獨家》光復洪災姑丈公捨命救6歲女童 賴總統親送最後一程

    2025/10/09 13:00 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統今天低調前往第二殯儀館送捨身救女童的王姓姑丈公最後一程。（記者陳昀攝）

    賴清德總統今天低調前往第二殯儀館送捨身救女童的王姓姑丈公最後一程。（記者陳昀攝）

    花蓮馬太鞍堰塞湖9月23日潰流，6歲女童小沂在王姓姑丈公、林姓姑婆捨命保護托上屋頂橫梁下，隔天奇蹟獲救。據掌握，賴清德總統今天低調前往北市第二殯儀館送王姓姑丈公最後一程，據了解，王男生前即是賴總統的支持者，原先家屬僅期待總統派代表出席，未料賴親自現身，讓親屬備感窩心。

    花蓮馬太鞍堰塞湖9月23日潰流，洪水突襲光復鄉佛祖街，6歲女童小沂命懸一線，王姓姑丈公與林姓姑婆不顧自身安危，合力將她託舉到屋頂橫梁，小沂隔日奇蹟獲救，遺憾的是，王姓姑丈公、林姓姑婆卻未能平安獲救。

    今天的告別式場面哀戚，賴清德總統低調現身，向這位用生命守護家人的英雄致上最後的敬意，並慰問親屬。據了解，王姓姑丈公生前即是賴總統的支持者，因此家屬希望賴總統能派代表出席，完成爸爸的願望，沒想到賴總統得知後決定親自前往致意，讓家屬深感窩心，為這個悲痛時刻注入一份溫暖。

    賴清德總統今天低調前往第二殯儀館送捨身救女童的王姓姑丈公最後一程。（記者陳昀攝）

    賴清德總統今天低調前往第二殯儀館送捨身救女童的王姓姑丈公最後一程。（記者陳昀攝）

    賴清德總統今天低調前往第二殯儀館，送捨身救女童的王姓姑丈公最後一程。（記者陳昀攝）

    賴清德總統今天低調前往第二殯儀館，送捨身救女童的王姓姑丈公最後一程。（記者陳昀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播