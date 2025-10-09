旅客：最美風景？ 台灣設計展明彰化登場 火車站仍見街友睡陸橋

台灣設計展即將展開，彰化火車站陸橋驚見街友席地睡，旅客直呼諷刺。（記者湯世名攝）

台灣設計展將於明天（10日）起至26日在彰化縣開展，這場設計盛會橫跨彰化、鹿港、田尾、田中4大鄉鎮市，其中彰化市展區門面的彰化火車站也布置的美輪美奐，不過卻有旅客在跨越火車站人行陸橋時發現許多街友席地而睡，地面還張貼著台灣設計展的指引標誌，有人譏諷「最美風景？」並認為相關單位應該要妥善安置、照顧街友，而非只顧著辦展。

今年台灣設計展展覽結合3大展區與15個主題分行，展期跨越3個週末，活動串聯「潮派鹿港」音樂祭、「潮派卦山」城區表演及田尾「花田衣秀」等主題。彰化展區在縣立圖書館、藝術館、美術館、武德殿與中興莊眷村文化園區、高賓閣及小西商圈等地。

彰化火車站站前廣場的會場服務中心與接駁站都已布置完畢，跨站人行陸橋地面也張貼指示標誌指引民眾方向，不過卻有往來陸橋的旅客發現，陸橋上有多名街友席地而睡，一旁還有街友的隨身衣物、鍋碗瓢盆，不禁搖頭稱台灣設計展在彰化縣盛大舉辦，卻有街友睡在人行陸橋上，直呼這是「最美的風景？」不過也有民眾認為許多街友都已習慣以陸橋為家，就算被安置，最後也會因無法習慣安置機構的作息而回到陸橋。

台灣設計展即將展開，彰化火車站前也已布置完畢。（記者湯世名攝）

台灣設計展即將展開，彰化火車站周邊都有佈置看板。（記者湯世名攝）

彰化火車站人行陸橋有多名街友棲息。（記者湯世名攝）

