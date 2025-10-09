為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    旅客：最美風景？ 台灣設計展明彰化登場 火車站仍見街友睡陸橋

    2025/10/09 13:09 記者湯世名／彰化報導
    台灣設計展即將展開，彰化火車站陸橋驚見街友席地睡，旅客直呼諷刺。（記者湯世名攝）

    台灣設計展即將展開，彰化火車站陸橋驚見街友席地睡，旅客直呼諷刺。（記者湯世名攝）

    台灣設計展將於明天（10日）起至26日在彰化縣開展，這場設計盛會橫跨彰化、鹿港、田尾、田中4大鄉鎮市，其中彰化市展區門面的彰化火車站也布置的美輪美奐，不過卻有旅客在跨越火車站人行陸橋時發現許多街友席地而睡，地面還張貼著台灣設計展的指引標誌，有人譏諷「最美風景？」並認為相關單位應該要妥善安置、照顧街友，而非只顧著辦展。

    今年台灣設計展展覽結合3大展區與15個主題分行，展期跨越3個週末，活動串聯「潮派鹿港」音樂祭、「潮派卦山」城區表演及田尾「花田衣秀」等主題。彰化展區在縣立圖書館、藝術館、美術館、武德殿與中興莊眷村文化園區、高賓閣及小西商圈等地。

    彰化火車站站前廣場的會場服務中心與接駁站都已布置完畢，跨站人行陸橋地面也張貼指示標誌指引民眾方向，不過卻有往來陸橋的旅客發現，陸橋上有多名街友席地而睡，一旁還有街友的隨身衣物、鍋碗瓢盆，不禁搖頭稱台灣設計展在彰化縣盛大舉辦，卻有街友睡在人行陸橋上，直呼這是「最美的風景？」不過也有民眾認為許多街友都已習慣以陸橋為家，就算被安置，最後也會因無法習慣安置機構的作息而回到陸橋。

    台灣設計展即將展開，彰化火車站前也已布置完畢。（記者湯世名攝）

    台灣設計展即將展開，彰化火車站前也已布置完畢。（記者湯世名攝）

    台灣設計展即將展開，彰化火車站周邊都有佈置看板。（記者湯世名攝）

    台灣設計展即將展開，彰化火車站周邊都有佈置看板。（記者湯世名攝）

    彰化火車站人行陸橋有多名街友棲息。（記者湯世名攝）

    彰化火車站人行陸橋有多名街友棲息。（記者湯世名攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播