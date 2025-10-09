為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    圖輯》馬太鞍堰塞湖更多現場照曝！另支6人探勘隊歸來揭溢流口畫面

    2025/10/09 13:29 即時新聞／綜合報導
    馬太鞍溪堰塞湖溢流口。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

    馬太鞍溪堰塞湖溢流口。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

    馬太鞍溪上游堰塞湖上月23日潰流，造成下游花蓮光復鄉、鳳林鎮嚴重災情，由於堰塞湖位於中央山脈深處，無路可至，林業及自然保育署組織二支探勘隊分別從馬太鞍溪北岸、南岸進入堰塞湖山區，除了光復林道隊伍外，萬榮林道隊伍也帶來堰塞湖現場第一手畫面。

    「山獸」張景淮8日在臉書表示，除了光復林道隊伍外，林保署也有安排另一支隊伍，由萬榮林道入山，翻越稜線進入馬太鞍溪流域，嘗試開路接近堰塞湖以利後續的監測，包含他在內1行6人，10月2日出發，花了5天半進行探勘任務，於7日平安返回。

    張景淮述說一路上艱難之處，由乾溝垂降至山崩所形成的荒原，接著在烈日與滾滾泥水中朝匯流口下溯，抵達已下切超過80公尺的馬太鞍溪主流，隨後再以十字鎬挖路上行至堰塞湖出水口，他強調「一旁浪花飛濺的激流警告著我們絕不能有任何失誤，山壁上隨時可能崩落的土石，也讓隊員們一路繃緊神經」，他們很幸運的平安完成了這次的任務，讓後續的監測得以持續進行。

    張景淮公布多張堰塞湖現場第一手畫面，包含溢流口湍急的水勢、煙塵瀰漫的堰塞湖區、周邊一片死寂的山坡。

    貼文吸引近5千名網友按讚，許多網友紛紛留言感謝探勘隊的辛勞：「這不是一般的登山，而是一場貼著生死邊緣前進的任務」、「謝謝你們替大家走進我們看不到的地方」、「拿命去搏的資訊」、「這水流配上這鬆散的邊坡，也太可怕了」、「探勘超人」。

    勘查地形的隊員。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

    勘查地形的隊員。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

    堰塞湖一景。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

    堰塞湖一景。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

    側邊支流。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

    側邊支流。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

    湍急的水流。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

    湍急的水流。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

    湍急的水流。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

    湍急的水流。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

    山坡一片死寂，彷彿大峽谷。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

    山坡一片死寂，彷彿大峽谷。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

    北邊的崩塌區，向下侵蝕的河道。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

    北邊的崩塌區，向下侵蝕的河道。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播