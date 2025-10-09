圖輯》馬太鞍堰塞湖更多現場照曝！另支6人探勘隊歸來揭溢流口畫面

馬太鞍溪堰塞湖溢流口。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

馬太鞍溪上游堰塞湖上月23日潰流，造成下游花蓮光復鄉、鳳林鎮嚴重災情，由於堰塞湖位於中央山脈深處，無路可至，林業及自然保育署組織二支探勘隊分別從馬太鞍溪北岸、南岸進入堰塞湖山區，除了光復林道隊伍外，萬榮林道隊伍也帶來堰塞湖現場第一手畫面。

「山獸」張景淮8日在臉書表示，除了光復林道隊伍外，林保署也有安排另一支隊伍，由萬榮林道入山，翻越稜線進入馬太鞍溪流域，嘗試開路接近堰塞湖以利後續的監測，包含他在內1行6人，10月2日出發，花了5天半進行探勘任務，於7日平安返回。

張景淮述說一路上艱難之處，由乾溝垂降至山崩所形成的荒原，接著在烈日與滾滾泥水中朝匯流口下溯，抵達已下切超過80公尺的馬太鞍溪主流，隨後再以十字鎬挖路上行至堰塞湖出水口，他強調「一旁浪花飛濺的激流警告著我們絕不能有任何失誤，山壁上隨時可能崩落的土石，也讓隊員們一路繃緊神經」，他們很幸運的平安完成了這次的任務，讓後續的監測得以持續進行。

張景淮公布多張堰塞湖現場第一手畫面，包含溢流口湍急的水勢、煙塵瀰漫的堰塞湖區、周邊一片死寂的山坡。

貼文吸引近5千名網友按讚，許多網友紛紛留言感謝探勘隊的辛勞：「這不是一般的登山，而是一場貼著生死邊緣前進的任務」、「謝謝你們替大家走進我們看不到的地方」、「拿命去搏的資訊」、「這水流配上這鬆散的邊坡，也太可怕了」、「探勘超人」。

勘查地形的隊員。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

堰塞湖一景。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

側邊支流。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

湍急的水流。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

湍急的水流。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

山坡一片死寂，彷彿大峽谷。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

北邊的崩塌區，向下侵蝕的河道。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

