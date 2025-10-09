為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    挑戰全台灣第一水庫 2025泳渡虎頭埤報名倒數

    2025/10/09 13:35 記者蔡文居／台南報導
    2024泳渡虎頭埤盛況。（南市觀旅局提供）

    南台灣唯一水陸雙鐵體驗「2025虎頭埤水與綠－泳渡虎頭埤」將於11月2日登場，台南市觀旅局表示，目前進入最後倒數階段，將於10月15日報名截止，提醒有意挑戰的勇者們快報名參與這場長泳盛事，一起挑戰全台灣第一水庫。

    南市觀旅局表示，虎頭埤擁有豐富的自然景觀與歷史底蘊，是台灣第一座水庫，也是市民休閒與遊客探訪的熱門景點，十分適合推廣水域休憩活動。

    觀旅局長林國華表示，這次活動除了歡迎泳者們繼續來「泳抱」虎頭埤水域外，今年也特地開放「路跑項目」以及「水陸雙鐵體驗」。

    此外，今年特別安排擔任領航吉祥物的「魚頭君」來陪伴泳者們一同征服湖面波光，活動現場更設有特色市集與補給站，更提供多項貼心服務如個人成績晶片紀錄、市集優惠券、客製化旅遊遊程建議與手環專屬優惠，可在新化多家合作店家內折抵使用，包括泰香餅舖、成功醬油、瓜瓜園、老街168民宿等。

    觀旅局說，由於原定報名截止日期結束後，還有很多民眾在網路希望延長報名，為了滿足大眾期待，決定繼續開放所剩無幾的名額，請之前錯過報名機會的朋友們把握最後報名時間儘快報名，以免向隅。

