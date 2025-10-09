為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    樺加沙受災農漁民與團體 申請天災等貸款免息1年

    2025/10/09 12:28 記者楊媛婷／台北報導
    鳳林、光復等地的農地被許多汙泥覆蓋。（資料照）

    鳳林、光復等地的農地被許多汙泥覆蓋。（資料照）

    樺加沙颱風外圍環流豪雨導致馬太鞍堰塞湖潰流，造成花蓮光復鄉嚴重災情，為加速受災農漁民復耕復養，農業部提供天災貸款與農企業災貸新申貸案件自撥貸日起1年免息，利息由該部補貼。

    丹娜絲風災、楊柳風災等都導致全台大量農損，農業部提供相關天災貸款與農企業災貸免息一年措施，因應樺加沙風災，也將受災農漁民申請天災貸款與農企業災貸等，比照丹娜絲風災，提供自撥貸日免息1年的措施，減輕農漁民負擔。

    農金署副署長周妙芳進一步說明，截至8月底，天災貸款及農企業災貸餘額約27億元，逾3800戶，這次針對樺加沙颱風提供的免息措施，預計可再協助約60戶農漁業者，減輕利息負擔約365萬元。

    農金署表示，受災農漁民與團體，只要檢附農業天然災害受災證明書等文件，經貸款經辦機構核貸後，自撥貸日起即可直接享有免息1年的優惠，迅速減輕財務壓力。

    農金署表示，為簡化延期還款審查作業，樺加沙颱風受災農漁業者如仍有還款有困難，可申請延期還款2年，貸款經辦機構免逐案報農業部核准，以加速審核作業，進一步降低農漁業者的負擔，案件送經農業信用保證基金保證者，免息期間內免收保證手續費。

