台南中華東路、中華路人行道改善啟動 捷運藍線施工不重挖

永康中華路人行道改善工程已開工，預計明年11月完工，未來人行道將真正回歸「行人專用」。（朱正軒提供）

台南市人行空間長期遭批評「不友善」，為改善步行環境，台南市政府爭取國土署「人行道安全改善計畫」補助，針對東區中華東路與永康區中華路2條主要幹道啟動人行道改善工程。南市工務局表示，未來捷運藍線開工後，人行空間將不會反覆挖掘。

市議員朱正軒指出，中華路是連接台南永康、東區重要的交通幹道，同時也是未來捷運藍線規劃路線。過去人行道狹窄破損、違停與電箱阻礙嚴重，行人經常被迫下到車道行走。此次改善計畫包括擴大街角人行空間、增設庇護島及左轉車道、改善危險路口行穿線配置等措施，預計將大幅提升步行安全與都市景觀品質。

他表示，這條道路人車混行情形嚴重，改善計畫應同時兼顧安全、無障礙與交通順暢，並要求工程應與未來捷運藍線施工同步規劃，避免重複開挖浪費公帑。

南市工務局長陳世仁表示，未來捷運藍線施工，因人行道已納入捷運附屬設施整體設計，未來捷運開工後，將依既有設計一體施作，確保人行空間不被反覆挖掘。同時，人行道改善工程拓寬後，將維持原有車道寬度，並預留避車彎供停車使用，避免造成交通壅塞問題。

工務局表示，永康中華路人行道改善工程總經費1.6億元，今年10月1日開工，預計明年11月完工；東區中華東路人行道經費1億999萬元，已於7月2日開工，預定明年7月完工。更新工程移除通行障礙，讓人行道真正回歸「行人專用」。工程完成後，預期可有效保障行人安全，提升生活品質，並讓市容更加整潔有序，帶動商圈發展與繁榮。

朱正軒表示，永康中華路改善工程，未來捷運藍線施工應避免重複開挖浪費公帑。（朱正軒提供）

