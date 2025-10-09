環團11月1日舉辦遊行 呼籲政府加嚴氣候承諾

台灣10個環團發起11月1日「為氣候而走——打造韌性台灣」遊行，盼政府加嚴氣候承諾，並提出符合淨零路徑的2035減碳目標、堅守非核減煤的能源轉型等訴求積極表達，打造韌性台灣。（記者黃宜靜攝）

2025是台灣氣候政策的關鍵年份，在聯合國COP30大會前夕，台灣10個環團發起11月1日「為氣候而走——打造韌性台灣」遊行，盼政府加嚴氣候承諾，並提出符合淨零路徑的2035減碳目標、堅守非核減煤的能源轉型等訴求積極表達，打造韌性台灣。

台灣氣候行動網絡、綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、環境權保障基金會、主婦聯盟環境保護基金會、媽媽氣候行動聯盟、台灣環境規劃協會、綠色和平、台灣青年氣候聯盟、國際特赦組織台灣分會共10大團體將於11月1日中午12時30分至下午5時從台北市政府東門廣場遊行，提出3大韌性主題訴求，包含：建構永續與世代正義韌性、強化國家安全與自主韌性及深化民主與多元文化韌性。

請繼續往下閱讀...

綠色公民行動聯盟祕書長崔愫欣表示，為了不讓氣候變遷衝擊，影響下一代永續家園目標，全球皆須「守護升溫不超過1.5°C」；今年台灣首次與國際同步提出2035年氣候承諾，也就是國家自定貢獻目標（NDC3.0），宣示氣候行動成為國家優先政策。然當前的減碳目標未符合淨零路徑，缺乏針對能源、運輸、工業等部門的明確策略與治理機制，都將削弱政策成效與社會信任。

台灣氣候行助網絡總監趙家緯表示，政府於1月提出2035年減量38%的目標，但過去9個月並未有相關施政重點，尤其是台灣逾半排放來自製造業，如何兼顧勞工權益並加速工業減碳，是氣候行動的關鍵挑戰，目前訂定的目標在2050年時是無法履行2050淨零目標，呼籲政府將2035年減量目標提升至基準年的52%，加速能源轉型，並確保在未來10-15年間全面淘汰燃煤發電。

地球公民基金會副執行長黃靖庭指出，從花蓮0403地震、丹娜絲颱風到近日的馬太鞍堰塞湖災害，在在顯示政府須將極端降雨、地質調查等長期資料加以鉤稽，納入氣候風險評估體系，並整合能源、農業與環境政策，建立跨部會與中央地方的協作機制。

主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜表示，極端天氣是全行業、家庭日常，因此調適能力應成為地方與中央的基本功，如職場上應有職場防熱分級、供水與強制休息、避暑空間與彈性工時；社福盤點高風險名冊、到點關懷與藥品冷鏈；在校園中，應有遮蔭通風、醫療建立熱傷害應變，甚至是在農漁導入耐熱品種、節水與保險，強化自主韌性。

台灣氣候行動網絡、綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、環境權保障基金會、主婦聯盟環境保護基金會、媽媽氣候行動聯盟、台灣環境規劃協會、綠色和平、台灣青年氣候聯盟、國際特赦組織台灣分會共10大團體將於11月1日中午12時30分至下午5時從台北市政府東門廣場遊行。（記者黃宜靜攝）

台灣10個環團發起11月1日「為氣候而走——打造韌性台灣」遊行，盼政府加嚴氣候承諾，並提出符合淨零路徑的2035減碳目標、堅守非核減煤的能源轉型等訴求積極表達，打造韌性台灣。（記者黃宜靜攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法