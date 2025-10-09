桃市戶所每1人服務5700人 高出其餘5都平均1400人

桃園市各戶政事務所的洽公民眾人數眾多。（記者周敏鴻攝）

桃園市議會定期會今天進行民政局工作報告，桃園市議員楊朝偉、謝美英質詢時指出，市內戶政事務所每1人約要服務5700位民眾，相較於其他五都平均，高出約1400人，民政局長劉思遠說，各戶所都已啟動後勤支援機制，於尖峰時段調派人力支援櫃台以提升服務效率，未來將由人事處評估整體需求，持續向中央爭取擴編以補足人力缺口。

楊朝偉說，桃園市的結婚率、生育率高，移入人口也不斷增加，相關的新生兒登記、結婚登記、遷入遷出等戶籍變動，都屬戶所業務，然而，以全市人口達234萬計算，每1位戶所人員要負責服務5700位民眾，相較於其餘五都平均每1位戶所人員服務4313位民眾，高出約1400百人。

「桃園市10年來增加30萬人口，戶政事務所人力卻僅增加10人，合理嗎？」謝美英強調，市內的人口多、戶籍變動多，市府須適度提高戶所人員的員額編制，刻不容緩，才可能降低戶所人員的工作負擔。

民政局已規劃短中長期因應措施，其中短期措施，包括要求各戶所啟動後勤支援機制外，各級主管也須走動式協助，同時加強宣導線上取號、預約與線上申辦，以分散人潮；中期調整措施則是建立戶所間短期互調支援制度；長期規劃則是明年由人事處評估整體需求後，市府將持續向中央爭取擴編，以補足人力缺口。

桃園市各戶政事務所的洽公民眾人數眾多。（記者周敏鴻攝）

