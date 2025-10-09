中市府人員、市民協助花蓮救災 議員呼籲市府表揚

市議員楊大鋐（左）及黃佳恬（右）等人提案，要求市府表揚中市的「鏟子超人」。（記者蘇金鳳攝）

花蓮受「樺加沙」颱風重創，馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情嚴重，而來自全國各地的志工團體紛紛湧入災區救災，成為「鏟子超人」，國民黨楊大鋐等多位市議員今天在市議會表示，台中市很多警消環等市府人員及志工們前往參加救災，其愛心值得表揚，請市府研議頒發感謝狀；議長張清照請市府研議辦理。

台中市議員楊大鋐、黃佳恬、林昊佑、張彥彤、陳文政、吳呈賢、吳建德、邱愛珊及賴順仁等9位議員，今（9）日於市議會定期會中聯合提案，建請市府研議頒發感謝狀，表揚本次協助花蓮「樺加沙」颱風救災及救援任務的市府人員與志願參與救援的市民朋友。

楊大鋐表示，這次花蓮受「樺加沙」颱風重創，災情嚴峻，中市政府第一時間動員人員與資源前往支援，搶救成功10多位受災民眾，更展現跨縣市合作的精神與人道關懷；此外，還有許多市府人員與市民主動前往，在艱困環境下投入救援、清理與後續復原工作，令人感動，值得肯定與感謝。

楊大鋐等人建議，市府也可比照國軍在八八風災後頒發「救災感謝勳章」的作法，對於參與本次救災的人員予以公開表揚或頒發感謝狀，感謝他們的愛心及貢獻與精神，並激勵更多市民投入公共服務。

