為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    哭笑不得！ 騎士手機離奇失蹤急報警 竟然「一路跟回家」

    2025/10/09 12:34 記者鄭景議／台北報導
    在陳男機車「排氣管與擋泥板縫隙」中找到手機。（記者鄭景議翻攝）

    在陳男機車「排氣管與擋泥板縫隙」中找到手機。（記者鄭景議翻攝）

    「原來手機一路跟我回家！」台北市文山區一名陳姓男子前日騎機車外出途中，疑似不慎弄丟手機，心急如焚地趕往派出所報案求助。文山一分局復興派出所警方調閱監視器，卻未見他人拾獲，沒想到最後竟在陳男機車「排氣管與擋泥板縫隙」中找到手機，讓人又驚又笑。

    警方表示，陳男報案稱，騎乘普通重型機車行經興隆路四段至和興路時，抵達目的地才發現手機不翼而飛。警方受理後，依據他提供的路線與時間逐一調閱沿線監視器，畫面顯示手機疑似從背包滑出彈落地面，但未見有人撿拾。

    承辦警員吳培菕為了找出真相，細心檢查陳男的機車構造，意外在排氣管與擋泥板間的縫隙發現一支卡住的手機。經確認正是失物，手機雖歷經長途行駛與震動仍完好無損，讓陳男又驚又喜，直呼：「原來我一路都『載著』它走！」

    文山第一分局呼籲，民眾騎乘機車時應妥善收納手機及貴重物品，建議放入有拉鍊或密封設計的口袋或包袋中，避免滑落遺失。如遇遺失情形，應儘速報案並提供詳細資訊，警方將協助調閱監視器、加速尋回。

    承辦警員吳培菕。（記者鄭景議翻攝）

    承辦警員吳培菕。（記者鄭景議翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播