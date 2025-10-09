哭笑不得！ 騎士手機離奇失蹤急報警 竟然「一路跟回家」

在陳男機車「排氣管與擋泥板縫隙」中找到手機。（記者鄭景議翻攝）

「原來手機一路跟我回家！」台北市文山區一名陳姓男子前日騎機車外出途中，疑似不慎弄丟手機，心急如焚地趕往派出所報案求助。文山一分局復興派出所警方調閱監視器，卻未見他人拾獲，沒想到最後竟在陳男機車「排氣管與擋泥板縫隙」中找到手機，讓人又驚又笑。

警方表示，陳男報案稱，騎乘普通重型機車行經興隆路四段至和興路時，抵達目的地才發現手機不翼而飛。警方受理後，依據他提供的路線與時間逐一調閱沿線監視器，畫面顯示手機疑似從背包滑出彈落地面，但未見有人撿拾。

承辦警員吳培菕為了找出真相，細心檢查陳男的機車構造，意外在排氣管與擋泥板間的縫隙發現一支卡住的手機。經確認正是失物，手機雖歷經長途行駛與震動仍完好無損，讓陳男又驚又喜，直呼：「原來我一路都『載著』它走！」

文山第一分局呼籲，民眾騎乘機車時應妥善收納手機及貴重物品，建議放入有拉鍊或密封設計的口袋或包袋中，避免滑落遺失。如遇遺失情形，應儘速報案並提供詳細資訊，警方將協助調閱監視器、加速尋回。

承辦警員吳培菕。（記者鄭景議翻攝）

