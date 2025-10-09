板橋湳仔溝擺脫惡臭 花嘴鴨、翠鳥翱翔與人共生

侯友宜說，湳仔溝從飄散著人人避之唯恐不及的異味，到如今魚群、翠鳥現蹤，居民也願意來散步遊憩，蛻變為兼具防洪與生態功能的都市生態廊道。（記者黃子暘攝）

新北市板橋區「湳仔溝」河運功能曾滋養當地繁榮商業活動，被稱為板橋的母親之河，但板橋轉型為工業城市後，湳仔溝淪為惡臭水溝，市府推動水環境治理，透過設置污水節流專管、礫間淨化設施等手段整治。新北市長侯友宜今（9）日前往視察表示，湳仔溝生態回歸，翠鳥、台灣藍鵲、冬候鳥花嘴鴨都在此現蹤，湳仔溝重現生命力，也變成居民遊憩的去處。

侯友宜說，湳仔溝從飄散著人人避之唯恐不及的異味，到如今魚群、翠鳥現蹤，居民也願意來散步遊憩，蛻變為兼具防洪與生態功能的都市生態廊道，堪稱是「從掩鼻到微笑」的變化，居民走在溪邊，就能感受到自然與城市共生的溫度。

請繼續往下閱讀...

水利局長宋德仁指出，在湳仔溝整治上，市府透過設置污水截流專管，每日減少4萬CMD污水排放，並利用礫間淨化設施每日處理1.2萬CMD污水，在都市防洪韌性方面，也拆除老舊攔水堰、啟動抽水站預抽機制，為板橋都市區新增15萬立方公尺（約60座標準泳池）的滯洪空間，同時實施子溝底泥固化，營造友善生態環境。

自然生態是環境品質最誠實的指標，宋德仁說，湳仔溝已經記錄到304種物種現蹤，包括翠鳥、台灣藍鵲等指標性物種，今年2月還有11隻花嘴鴨到訪暫棲2週過冬，9月更記錄到烏魚現蹤，展現河川再生的力量。

水利局補充，今年「世界河川日」邁入第20週年，湳仔溝被納為國際活動案例，並以「都市河川復甦」為典範，水利局將持續推動流域治理，提升水質與生態。

侯友宜說，湳仔溝從飄散著人人避之唯恐不及的異味，到如今魚群、翠鳥現蹤，居民也願意來散步遊憩，蛻變為兼具防洪與生態功能的都市生態廊道。（記者黃子暘攝）

宋德仁說，湳仔溝已經記錄到304種物種現蹤，今年2月還有11隻花嘴鴨（圖）到訪暫棲2週過冬。（新北市水利局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法