為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    挖土機超人感染致命》衛福部推志工保險100萬 暫以政府徵調優先

    2025/10/09 13:20 記者蘇福男／花蓮報導
    衛福部主任秘書劉玉娟（右2）今天上午在「光復鄉災後復原專案中央前進協調所」記者會中表示，將為救災志工進行保險，目前暫以政府徵調的志工業者為優先。（記者蘇福男攝）

    衛福部主任秘書劉玉娟（右2）今天上午在「光復鄉災後復原專案中央前進協調所」記者會中表示，將為救災志工進行保險，目前暫以政府徵調的志工業者為優先。（記者蘇福男攝）

    首次上稿 12:24
    更新時間 13:20

    桃園挖土機業者林鴻森赴花蓮光復鄉救災，意外被刺傷因感染併發敗血症死亡，事件引發各界關注「鏟子超人」等救災志工的醫療及保險等問題，衛福部主任秘書劉玉娟今天上午在「光復鄉災後復原專案中央前進協調所」記者會中表示，目前優先納保政府徵調的機械、水電、操作機具技術人員業者志工，保額100萬元，所有經費由賑災基金會善款支應。

    劉玉娟補充說明，昨天（8日）衛福部已與金管會和相關保險公司召開會議，目前暫以政府徵調的志工業者為優先，包括機械、水電、操作機具技術人員業者志工為納保對象，方案正在規劃中，預計今天下午下班前會完成，規劃每人每日保費1元，1次加保3天，保額100萬元，由衛福部當要保人。

    她說，屆時各部會將各建立QRcode，讓志工能即時加入保險系統，所有經費由賑災基金會善款支應。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播