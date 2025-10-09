挖土機超人感染致命》衛福部推志工保險100萬 暫以政府徵調優先

衛福部主任秘書劉玉娟（右2）今天上午在「光復鄉災後復原專案中央前進協調所」記者會中表示，將為救災志工進行保險，目前暫以政府徵調的志工業者為優先。（記者蘇福男攝）

首次上稿 12:24

更新時間 13:20

桃園挖土機業者林鴻森赴花蓮光復鄉救災，意外被刺傷因感染併發敗血症死亡，事件引發各界關注「鏟子超人」等救災志工的醫療及保險等問題，衛福部主任秘書劉玉娟今天上午在「光復鄉災後復原專案中央前進協調所」記者會中表示，目前優先納保政府徵調的機械、水電、操作機具技術人員業者志工，保額100萬元，所有經費由賑災基金會善款支應。

劉玉娟補充說明，昨天（8日）衛福部已與金管會和相關保險公司召開會議，目前暫以政府徵調的志工業者為優先，包括機械、水電、操作機具技術人員業者志工為納保對象，方案正在規劃中，預計今天下午下班前會完成，規劃每人每日保費1元，1次加保3天，保額100萬元，由衛福部當要保人。

她說，屆時各部會將各建立QRcode，讓志工能即時加入保險系統，所有經費由賑災基金會善款支應。

