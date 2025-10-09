災防中心研究：防災重建核心能力就在公私協力、制度化演練備援

台南2016年受美濃地震影響，導致部分大樓倒塌，當時則透過公私協力等方式迅速救災、重建。（資料照）

賑災基金募得的善款經費不僅救援地震災區災民，也投入相關研究，國科會今（9日）表示，在賑災基金與該會支持下，國家災害防救科技中心研究團隊針對2016台南地震與2018花蓮地震研究後發現，公私協作與制度化演練備援都是防災與災後是否可迅速重建關鍵，研究刊登在國際期刊。

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流後，大量泥沙土水沖進花蓮光復鄉，在總統賴清德指示下，國軍、中央進駐救援外，民間出動許多鏟子超人，被認為是台灣救災韌性展現，現在這些不僅是人情味，也得到研究實證。

災防科技中心團隊從2016年台南地震與2018年花蓮地震中經驗分析，發現這兩場地震都出現顯著的公私協作，驗證「經驗轉移」在韌性體系中的重要性，團隊分析，真正能讓社會迅速重建的，不是臨場反應快不快，而是平時是否建立好「韌性」的13項核心能力，包含事前風險的衝擊評估、資源準備、災害事件的經驗學習、不同專業的背景、建立備援機制的能力等各種災前的整備作業。

研究指出，在災前準備階段，事前風險的衝擊評估與資源準備的能力最為關鍵，例如預警哪些道路會中斷，必須提前部署強化或選擇替代方案，若平時的準備無法因應災害當下的狀況，需依賴各種專業一起來集思廣益，提出新的解決方案，並要有快速連結所需資源的能力，如若特搜人力不足，是否能夠快速動員民間專業人士的協助，就是韌性的表現。

研究結果顯示，韌性並非偶然的即興發揮，是來自有系統的累積與演練，以及基礎設施的模組化設計、制度化備援機制等，都需要平時就建立完成及練習，才能在災害時迅速啟動，也顯示公私協作的重要程度，災前可能由公部門主導較多，但在災時，就必須仰賴私部門的人脈網絡和專業技術的協助，若能在平時建立信任與合作平台，災時才能有共同的語言，更快速有效整合資源，發揮最大的功效。

相關研究刊登在地震權威期刊《美國地震學會通報》（BSSA），國科會表示，該研究同時受到聯合國減災風險辦公室（UNDRR）的重視，摘錄於該辦公室網站。

