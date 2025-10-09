南市無障礙協會理事長林昭坤：無障礙環境不應被視為特定族群專用

斑馬線端置放物品形成另類通道障礙。（記者洪瑞琴攝）

為推動無障礙城市環境，提升既有公共建築物無障礙設施設備品質，南市府舉辦公共建築物無障礙設施及設備勘檢輔導改善與法規宣導說明會，南市無障礙協會理事長林昭坤強調，無障礙環境不應被視為特定族群專用，而是公共安全環境全民共有共享。

林昭坤從實際案例剖析建築物通路、坡道、廁所及停車空間常見缺失與改善重點。他指出，許多公共建築仍存在門檻高低差、坡度過陡或動線不良等問題，應從源頭設計端即融入無障礙理念，無障礙環境不應被視為特定族群專用，而是所有民眾都能安全使用的公共資源，這是降低後續改善成本、優化全齡化環境品質的關鍵。

請繼續往下閱讀...

知名網路社群創作者馬兄建築師，以「無障礙在現場：理解、落實與推動共好環境」為題，從實務工地觀察出發，分享如何在放樣、灌模與裝修階段確保設施合乎規範，同時介紹國內外具代表性的友善建築與商業空間設計案例。

工務局說明現行無障礙設施設計規範與替代改善程序，包括現況勘檢、改善計畫提報、施工與複勘等流程，協助各單位正確掌握執行步驟，並提醒業者應優先排除通行障礙、改善出入口高低差及設置無障礙設施等項目，以提升公共空間整體通用化與安全性。

工務局指出，隨著高齡化社會來臨及《身心障礙者權利公約》（CRPD）落實，公共建築物的無障礙設施不僅是法令要求，更是城市平權與人權實踐的具體展現。市府持續透過專業講習與現場輔導，協助機關與設計單位正確理解並落實法規，期能打造出「安全、可用、可及」的共融城市空間。

南市無障礙協會理事長林昭坤（左）強調，無障礙環境不應被視為特定族群專用。（南市工務局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法