北市府堅稱公館圓環順暢 通勤族PO塞車照打臉加碼爆：鏡頭君已壞數日

網友分享羅斯福基隆路口在今（9）日上午出現「左轉貪食蛇」的塞車情況。（圖擷取自監視器畫面）

台北市政府為改善基隆、羅斯福路交通，拆除公館圓環、填平公車專用地下道，衍生許多交通亂象。目前仍有許多同勤族將當日周邊路段陷入嚴重壅塞的畫面，即時發布到網上與其他同勤族交流路況情報；還有通勤族爆料，北市安裝在福和橋的「鏡頭君」已壞數日，令網友們質疑北市府堅稱「路況順暢」說法缺乏依據。

據了解，網友「yamabo1990」今（9）日上午社群平台Threads分享一段來自「羅斯福基隆路口」的監視器影片與截圖，畫面顯示，拍攝時間則是在上午8點04分至8點13分。原PO指出，左轉改成一線道之後，機車都在左轉道右側線上停等，車流大時幾乎等於還是有2個左轉道 ，呈現「左轉貪食蛇」的情況；另外，原PO還以「1號公車」為例，指出它示範從羅斯福路（北往南）到基隆路，要等3次交通號誌才能通過。

請繼續往下閱讀...

另一名網友「jimmylee.lee.165」則分享自己上午8點18分在福和橋的塞車情況，並附上當時根據Google地圖，顯示過橋得等31至36分鐘。對於這樣的塞法，原PO表示在福和橋塞法歷史上，是屬於正常的情況，「只要不塞到新北市的土地上方，都要算正常，這是我的標準；這只到高架那邊，我就歸類在等紅燈，這邊大概等2次；至於車輛改走其他道路...嗯...我到芝蘭辛亥就回家了，我是繼續排隊啦。」

網友「jimmylee.lee.165」回憶，兒子自施工開始，就改走永福橋來分散車流，至於其他往台北方向的，也比以前塞，建議大家主動分散；然後等紅燈的時間與範圍，提早開始，直接擺明大家提早出門。另外，原PO指出新北人已經提早分散時間、主動自己分流，卻還能塞的比以前還嚴重，「這個才是一堆人，硬要說很流暢，才是讓人感到非常不舒服的地方」、「今天塞車嗎？不...這樣很正常，這樣很正常，這樣很正常」。

另外，網友「jimmylee.lee.165」還附上台灣景點人潮即時影像網站的截圖，內容顯示，因為官方尚未修復監視器，所以無法顯示台北市「福和橋」的即時影像，而該網站的影像來源，註記來自「臺北市即時交通資訊網」。對於這個情況，原PO加碼爆料，其實已經壞了好幾天，並吐槽監視器沒能拍下塞車畫面，另類代表「完全沒證據」顯示橋上塞車情況，所幸有熱心網友分享自己開車時的即時路況影像，佐證原PO貼文。

2篇文章吸引其它通勤族關注，並對此表示，「大家習慣了就沒事了，誰叫你蔣不聽！」、「我們需要公車專用地下道來解決交通問題」、「所以就是大家配合蔣萬安當聰明的用路人，沒事」、「我也是提早出門然後因為左轉道的關係，得多花10分鐘才能到」、「真的，硬要說很順看了不舒服，明明大家不是改道就提早來配合了」、「左轉的機車會影響到最內側的直行道，我昨天就被擋到多等一次紅燈」。

另有通勤族爆料，在福和橋的「鏡頭君」已損壞數日無法查看。（圖擷取至「臺北市即時交通資訊網」）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法