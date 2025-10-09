輝達北士科案卡關 胡采蘋批新壽「打媒體戰下臭棋」

輝達LOGO。（路透）

輝達台灣總部進駐新光人壽（新壽）取得地上權的北士科T17、T18卡關。對此，財經網紅胡采蘋表示，她看到有報社凌晨4時許發稿內容為新壽董事長重複聲稱「輝達只要T-17、T-18，不要其他，不然就去印度，北市府不同意輝達就會走」，接著怒斥「真的那麼在意輝達走不走，一般人的反應是會接受市價協商，而非出來打媒體戰，施壓北市府」。

胡采蘋今日於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，看起來新壽應該是昨天夜裡開了記者會，因為我看到有報社凌晨四點發稿的，也就是新壽董事長重複之前那一套話，輝達只要T-17、T-18，不要其他，不然就去印度，北市府不同意輝達就會走，全案破局。

胡采蘋認為，其實我覺得新壽這次的公關策略真的很糟，這就像夫妻離婚，其中一方一直嚷嚷要離婚，結果都是另一個人忍很久、聽得很煩以後，一去不回頭。把事情鬧成這樣，根本是推進了破局的速度，今天早上我看網路已經一片在講是要去南港還是松山，新壽等於是幫整個社會過了最難的那一關，現在大部分人都已經接受破局換址的心理準備，你自己把這個離婚實現了。

胡采蘋直指，「如果真的那麼在乎輝達會不會留在台灣，那最該讓步的就是你不是嗎，而不是訴諸公眾輿論施壓北市府，還導致網紅歪樓猛攻中央，導致整個網路社群把這塊地從頭到尾的各種問題重新梳理一遍，被扒光在大家面前，吃虧的是自己啊」。

胡采蘋認為，「要是真的那麼在意輝達會不會不來台灣，你就應該照市價協商，賺這段時間的土地漲幅就可以，不然照你們自己的財務模型，蓋樓也可以賺數百億，怎麼不自己賺呢？」

胡采蘋坦言，真的那麼在意輝達走不走，一般人的反應是會接受市價協商，真有你們講得那麼嚴重你也可以獻地出來給輝達啊，而不是出來打媒體戰，施壓北市府，這真的下了一步臭棋。

