光復鄉幕後英雄女指揮！第一線調度機具物資 網讚：妳是真縣長

莫莫說，因為民間、廠商的怪手司機都連絡她，而她又會夜巡災區掌握各區狀況，比較了解現場資訊，因此哪裡需要什麼物資、機具調度，她都比較了解。（取自莫莫Threads）

光復鄉災情嚴重，各界善心人士紛紛化身「鏟子超人」湧入出力幫助災民們重建家園，但因為大量人力同時湧入，有時候也造成指揮混亂。對此，有網友發現一名「女超人」莫莫，不但成立「莫莫物資站」，集結志工團幫忙發送物資，還在現場默默調度重型機具，讓她被譽為「重機組女神」。有網友近日將採訪她的片段發文PO網，才讓莫莫身分曝光。更有網友大讚：「妳做了縣長的工作」、「妳才是真縣長」。

根據網友近日採訪莫莫的影片，她在事發第一天看到相關新聞就很難過，決定跟老公一起去幫忙，當晚老公還在睡覺時，她就忍不住在Threads上聯絡物資車，當晚就從新北殺到災區開始整理物資，接著透過網路召集人力前來幫忙清淤。等到第二天老公來電問她人在哪，要不要吃早餐時，她回答：「我在花蓮！」

至於為什麼後來變成「重機組」調度重機？莫莫說，因為民間、廠商的怪手司機都連絡她，而她又會夜巡災區掌握各區狀況，比較了解現場資訊，因此哪裡需要什麼物資、機具調度，她都比較了解，也會負責統籌各組物資站缺乏的物資，她也透露：「只要想得到的、進來需要的東西，這邊大家全部都會連絡她，她會負責統籌、開會。」

該篇採訪影片上傳後引發熱議，不少參與救災的網友貼出莫莫在現場指揮機具、調度物資的英姿表示：「他們真的挖到晚上，幫他們讚聲一下，那晚跟莫莫一起挖到末班車都走了」、「中秋節莫莫半夜煎肉給大車駕駛吃」、「真心的感謝莫莫還有團隊們，統籌能力超強，我們家以及好多人家就是他們挖出來了，除了謝謝還是謝謝」。

其他網友也留言大讚：「女神在指揮」、「妳把縣長的工作都做完了」、「這絕對是最漂亮的總指揮官 辛苦你了」、「妳們做的比縣政府還好」、「妳才是真縣長」。

