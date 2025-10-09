竹縣松林國小通學步道設計 挨批人行道轉角放過大

新竹縣新豐鄉長徐煒傑（中）今天親上火線跟抗議的民眾們溝通。（記者黃美珠攝）

新竹縣松林國小周邊道路正進行通學步道暨行車安全道路改善工程，但因工區原就有人行道，施工加寬放大了街道銜接處轉角，讓不到10米寬的道路路口猶如被「束縮」，導致鄉親反彈未來可能反而行車不安，今天一早在松林村長鄭杉明帶領下，1、20人群集當面向鄉長徐煒傑抗議，縣議員吳傳地、何智達都到場關切。

徐煒傑說，這次工程是受今年5月中三峽某國小附近多人遭衝撞死傷的悲劇影響，公所依中央人本計畫規範設計和施作，放大的人行道轉角就是要保護學童和行人，完工後的車道，即便在人行道轉角、車道最窄處仍有2.8公尺寬，不影響行車。

設計單位表示，人行道轉角做大可減少汽車轉彎，還沒到中心處就搶先左轉占用對向車道的「切西瓜」危險行徑。還能讓汽機車駕駛人在路口更容易看兒童和行人，並減少機車鑽車縫。

鄭杉明等強調，松林國小周邊道路本就較窄且原便有人行道，如今放大人行道令車道縮減，以後接送上下學反而更不安全，以人為本也要因地制宜。

根據資料，松林國小周邊人行道老舊破損嚴重且欠缺無障礙設施，還受公共設施設在人行道正中央，造成部分通行淨寬不足等問題，公所才會想一併改善，工區就在博學街、松林街、以及尚仁街。

徐煒傑說，這次工程也把家長臨停接送區納入改善，利用的就是放寬街道兩端的街頭轉角人行道，使靠校園側的路段形如國道上的避車彎，所有臨停接送孩童的汽機車都不用再跟行車爭道，且因路口轉彎車輛都受放大轉角影響必須減速下，大家只會更安全。

圖遠方松林國小正門前的人行道也如扇形般被放大，跟松林街和博學街口的人行道轉角處，一起讓圖中工區所在形成避車彎。（記者黃美珠攝）

圖下是新豐松林、博學2街路口被放大的人行道轉角，行人所在的工區，未來就是保護臨停接送車輛的避車彎。（記者黃美珠攝）

抗議民眾說，圖左松林國小圍牆外本就有人行道，如今卻又花錢加大人行道，壓縮了行車空間。（記者黃美珠攝）

新竹縣新豐鄉松林村長鄭杉明要求公所，把圖中行人所走的新人行道還給馬路。（記者黃美珠攝）

