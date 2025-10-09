桃園AI取締亂丟垃圾、菸蒂 年罰近113萬元 長庚商圈增2縮時攝影遏止違規

龜山長庚商圈7月起增設2台縮時攝影機，取締亂丟菸蒂、垃圾。（桃園市環保局提供）

亂丟垃圾、菸蒂有「眼」在看！桃園市啟用AI環境衛生辨識系統，今年截至9月告發946件，裁罰金額累積近113萬元，其中，人潮眾多的龜山長庚商圈7月起設置2台縮時攝影機，查獲14起亂丟菸蒂案件，同時遏止亂丟垃圾行為，依廢棄物清理法對隨意丟棄垃圾者，最高可罰6000元。

市府環保局長顏己喨表示，桃市運用科技執法取締亂丟垃圾、菸蒂等行為，今年7月1日起透過市容環境清潔精進專案，從法令加嚴、科技執法、跨域合作、公私協力與考核評鑑5大面向著手，首波鎖定商圈、車站等人潮密集區域，專案結合縮時攝影監控、志工巡查、社區通報與企業協力，共同改善市容。

以龜山長庚商圈為例，因當地人潮龐大，環境維護壓力極高，環保局導入「科技執法＋社區共治」雙軌機制，7月起於商圈設置2台縮時攝影機，查獲亂丟菸蒂14件，遏止亂丟垃圾情形，同時透過「髒亂點通報系統」與社區連線，當里長或環保志工發現髒亂處，可利用系統即時通報在地清潔隊派員處理環境問題，讓髒亂清理不再拖延。

顏己喨說，專案也展現公私協力成果，除了清潔隊日常人力投入市容清潔，也透過里長號召居民與店家參與「環境清掃日」，結合台灣美光晶圓公司的人力支援，每月安排超過50人次投入重點熱區，執行清掃、除草、垃圾分類與資源回收，讓市容改善看得見。

龜山區文化里長黃明助表示，現階段商圈環境整潔逐步改善，里民都相當有感。

桃園市環保局7月起啟動市容環境清潔精進專案，從法令加嚴、科技執法、跨域合作、公私協力與考核評鑑5大面向改善市容。（桃園市環保局提供）

