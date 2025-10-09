為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政院拍板修正丹娜絲颱風重建特別條例 匡列250億助光復鄉重建

    2025/10/09 11:23 記者鍾麗華／台北報導
    行政院會今天拍板修正「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」第4條、第5條、第10條修正草案。（資料照）

    行政院會今天拍板修正「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」第4條、第5條、第10條修正草案。（資料照）

    馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，行政院會今天拍板修正「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」第4條、第5條、第10條修正草案，匡列250億元挹注花蓮重建，使得原條例匡列金額600億元，整體達到850億元規模。

    行政院長卓榮泰上週四（2日）在院會就指出，丹娜絲風災特別條例已公告將花蓮全區劃定為災區，此次花蓮馬太鞍溪堰塞湖的形成，是在丹娜絲颱風後所造成，9月23日堰塞湖潰流事件，也是在728豪雨後，無論堰塞湖形成的原因與造成事件的時間，適用「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」上是沒有任何疑義的，「這是最快、最有效率，且最直接的方式」。

    對於國民黨團擬提「馬太鞍溪災區重建特別條例」草案，卓榮泰昨在花蓮受訪時表示，要訂特別條例或是在丹娜絲颱風特別條例增列預算，尊重大家和國會意見。政院人士今天表示，相信朝野都希望盡快處理花蓮復原經費，加速實質進行災後復建的工作，版本可能不同，但都可以溝通。

