恆春重陽野餐演唱會 群星伴長輩歡聚台灣尾

出身恆春半島的歌手麗小花也回鄉演出。（記者蔡宗憲攝）

恆春基督教醫院（恆基）延續十年重陽傳統，今天上午在恆春西門廣場盛大舉辦「群星陪恁唱歌謠‧恆春古城野餐趣」，號召社區長輩與獨居長者齊聚，共享音樂、美食與人情味，打造台灣尾的溫暖團圓日。現場準備整隻烤大豬、在地小吃與古早味點心，讓長輩吃得開心、唱得盡興，感受滿滿關懷。

自2015年首辦「重陽敬老復古趴」以來，恆基克服萬難，疫情期間除外，每年堅持以在地特色活動陪伴長輩。今年活動再升級，邀請長輩最愛的王中平、麗小花、林良歡、張小艾輪番獻唱，信吉衛星電視台藝人莊振凱與《超級紅人榜》蔡仲憲（菜粽）聯手主持，帶動全場氣氛。夏日微風樂團與瘋狂維納斯舞團也加入陣容，引領長輩唱跳同樂，笑聲迴盪古城。

恆春半島高齡化嚴重，醫療與長照資源相對匱乏，恆基不僅提供偏鄉醫療、長照與在宅服務，更透過節慶活動串連社區，讓長輩走出家門，彼此相伴。活動現場，烤豬香氣四溢，小吃攤位一字排開，長輩們手持古早味點心，邊吃邊聊，氣氛熱絡。

活動亮點除了音樂與美食，還有濃濃的人情味。長輩們在熟悉的歌謠中憶起往日時光，彼此分享故事，現場洋溢溫馨氛圍。志工與醫護人員穿梭會場，細心照顧每位長者，確保他們玩得安心、吃得放心。「恆基就像我們的家人，每年重陽都讓我們感受到被重視！」一位獨居阿嬤笑說。

恆基院長顏簡美珠表示，活動獲臺北市恆春古城文化推展協會贊助30萬元經費，信吉衛星電視台也安排藝人共襄盛舉，另有在地企業與愛心人士鼎力支持。感謝各方攜手，讓長輩在重陽節感受到社會溫暖。未來，恆基將持續以醫療與活動守護台灣尾，盼更多人加入，讓愛延續。

恆基演唱會烤肉活動讓長輩超開心。（記者蔡宗憲攝）

恆基還準備烤豬讓長輩超開心。（記者蔡宗憲攝）

恆春重陽野餐演唱會，地方聚集上千長者。（記者蔡宗憲攝）

