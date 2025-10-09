國慶連假最暖畫面！300位「卡片超人」用筆傳愛挺光復鄉重建

小學童在祈福與加油卡片寫下鼓勵打氣的話語，用筆傳遞正能量。（學校提供）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，全台「鏟子超人」如潮水般湧進災區，用行動展現「台灣最美的風景是人！」彰化縣和美鎮和東國小的孩子們年紀太小無法拿鏟子，卻行動響應校方發起的「送祝福到光復」的活動，300多位學童化身成「卡片超人」，用筆傳遞祝福，為災區學童加油打氣。

明天10月10日國慶日，學童們放假前，在老師帶領下，親手寫下滿滿鼓勵的話語，裝滿兩大箱，郵寄災區學校。「微笑雖小，卻能夠帶來大大的力量。」、「你的勇敢，會成為照亮自己與別人的光。」、「在台灣的每個角落，都有人為你加油。」等暖心短句；卡片則有已印好的中英文對照統一版祝福「不是所有的英雄都穿著披風。」並附上「鏟子超人」進災區協助清除道路泥沙的照片，呈現鼓勵與支持的正能量，期望能為災區孩子帶來實質的勇氣與安慰。

請繼續往下閱讀...

「不是所有的英雄都穿著披風！」三年級導師張丞瑄說，無數善心人士不斷投入救援行動，用行動溫暖了災民的心，也讓師生深刻體會「同島一命」的真諦，希望我們真誠的祝福，能為災區的朋友們帶去一絲光明與力量。

三年級學生許立承說，看新聞知道花蓮有學校受災，很多同學好幾天沒辦法上課，雖然現在已經恢復上課，可是看到災難後的場景，心中還是會很難過，很希望能傳遞正能量幫助他們。不少學生也說，親手寫下祝福的卡片，希望帶給正處逆境中同學更大的勇氣與力量，面對重建的路並不孤單。

校長柯伯儒表示，活動近20個班級、300多位師生參與，卡片由學校統一寄送給光復國中、光復商工約330位學生，希望這些祝福能在重建期間溫暖光復鄉災民學生的心，也讓孩子們明白，長大後能成為別人生命中的「超人」，這才是教育最美的意義。

小學生從活動中感受到人處逆境時，彼此加油打氣很重要，從小學生感恩與祝福。（學校提供）

彰化縣和東國小發起「送祝福到光復」的活動，300多位學童化身成「卡片超人」，用筆傳遞祝福，為災區學童加油打氣。（學校提供）

和東國小在「送祝福到光復」活動中，每個箱子附上校長說明學童的祝福與善意，為重災區加油打氣。（學校提供）

和美國小校長柯伯儒希望藉由「卡片超人」集氣，讓花蓮光復重建之路不孤單。（縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法