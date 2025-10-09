為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    張博洋建議高雄官網應增防災欄位 高閔琳：著手改版

    2025/10/09 11:26 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員張博洋建議觀光局官網、APP，應增設與強化防災欄位，觀光局長高閔琳允諾會強化。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員張博洋建議觀光局官網、APP，應增設與強化防災欄位，觀光局長高閔琳允諾會強化。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員張博洋今引述某遊客9月間在光復鄉遇到泥流，卻因資訊不足、不知道該往哪裡撤離?他建議高市觀光局在官網或APP增設防災欄位，觀光局長高閔琳答詢時允諾會納入。

    張博洋指出，花蓮光復鄉遭泥流入侵，有遊客透露當時正在光復鄉境，堰塞湖溢流10分鐘後才收到簡訊細胞，卻不知道該往哪裡撤離?張博洋進一步舉日本為例，多個城市或觀光景點運用生成式AI，除了提供完備旅遊資訊，還有防災相關訊息，讓遊客了解一旦遇到特別情況時，該如何因應。

    他認為高雄正主打智慧城市，建議在觀光官網或APP善用AI，運用生成式AI建置更完善的防災設備，讓外地遊客更安心。

    高閔琳答詢說，目前正著手進行官網改版，後續也會規畫app，這兩部分都會強化防災資訊欄位，而新版觀光手冊、折頁也都可加入。

    她同時提到，每次都會結合災防中心，如果有災情都會第一時間發布相關警訊，提供旅客最安全，這部分後續也會不斷強化。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播