張博洋建議高雄官網應增防災欄位 高閔琳：著手改版

高市議員張博洋建議觀光局官網、APP，應增設與強化防災欄位，觀光局長高閔琳允諾會強化。（記者王榮祥翻攝）

高市議員張博洋今引述某遊客9月間在光復鄉遇到泥流，卻因資訊不足、不知道該往哪裡撤離?他建議高市觀光局在官網或APP增設防災欄位，觀光局長高閔琳答詢時允諾會納入。

張博洋指出，花蓮光復鄉遭泥流入侵，有遊客透露當時正在光復鄉境，堰塞湖溢流10分鐘後才收到簡訊細胞，卻不知道該往哪裡撤離?張博洋進一步舉日本為例，多個城市或觀光景點運用生成式AI，除了提供完備旅遊資訊，還有防災相關訊息，讓遊客了解一旦遇到特別情況時，該如何因應。

他認為高雄正主打智慧城市，建議在觀光官網或APP善用AI，運用生成式AI建置更完善的防災設備，讓外地遊客更安心。

高閔琳答詢說，目前正著手進行官網改版，後續也會規畫app，這兩部分都會強化防災資訊欄位，而新版觀光手冊、折頁也都可加入。

她同時提到，每次都會結合災防中心，如果有災情都會第一時間發布相關警訊，提供旅客最安全，這部分後續也會不斷強化。

