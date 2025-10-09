獨居嬤失聯！ 警消破門結果人在廟會

警方受理報案依然追到廟中確認，發現阿嬤（左三）看來還是有細心打扮過，原來在廟裡參加活動。（警方提供）

台東獨居老人眾多，許多前往都市工作的台東子弟就靠著保全系統檢測長輩狀況，日前卑南鄉頂岩灣就傳出保全系統監測到獨居嬤在家沒動靜，去電又沒人接，遠在都市的晚輩報警，一群人破門才發現阿嬤外出、手機也少在用，最後還是派出所員警細心找到蛛絲馬跡，在宮廟找到一頭霧水的阿嬤正參加活動。

台東縣警察局台東分局初鹿派出所日前晚間接獲勤務中心轉報，指稱居住在頂岩灣地區的陳姓老婦人長時間未被偵測到活動，且電話聯繫不上，保全警報大作，親友憂心其安危，緊急報警求助。

初鹿派出所所長王炫勝與警員鍾志明獲報後，立即驅車趕往住處，並與119救護人員會合，現場村長呼喊多時未見回應，警方判斷情況緊急，遂會同救護人員果斷破門進入，令人意外的是，屋內並無陳婦蹤影，眾人一度陷入困惑。

此時，鍾員在屋內不放棄搜尋蛛絲馬跡，於客廳角落發現一張寫有「惠隆慈惠堂」的小紙條，立刻聯想到可能是長者的去處，隨即聯繫宮廟人員，經確認，果然陳婦正在廟內參加活動，安全無虞，王所長與鍾員立即趕赴宮廟，親眼確認長者平安，親友對警方的細心與機智表達萬分感謝，員警鍥而不捨追查線索，最終順利尋回失聯長者，不僅安撫了親屬焦急的心情，更展現警方守護民眾安全的決心與用心。

跟著破門的鄉民，同時也是義消表示，大家聽到警方跟廟方確認阿嬤在廟裡就解散了，警方還再跑一趟確認當事人無恙，真的很細心，如此，在都市的晚輩才能安心，只是老人家不習慣用手機難找到人、出門又不先講，這才會搞成這樣烏龍，「等她回家看到壞掉的門，應該要提醒自己，以後要方便大家掌控行蹤」。

